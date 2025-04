“Alianza Lima le dio otro golpe a Talleres con los ‘viejitos piolas’”, la insólita reacción de prensa argentina sobre triunfo ‘blanquiazul’ por Copa Libertadores 2025

Diario Olé: “Talleres lo perdió en el final. Esta vez cayó 3-2 frente a Alianza Lima y el golpe duele más porque no es el primero: también perdió con San Pablo y con Libertad. Así, acumula tres derrotas al hilo en la Copa Libertadores y se hunde en el fondo del Grupo D, cada vez más lejos de la clasificación. El conjunto cordobés dejó otra impresión. Sin embargo, no pudo ganarlo con uno más: todo cuesta el doble y Talleres parece no encontrar la forma de salir del pozo”.