Alianza Lima ganó, pero Guillermo Enrique mostró su enojo y frustración por contundente motivo

Alianza Lima venció 3-2 a Talleres de Córdoba por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima venció 3-2 a Talleres de Córdoba en los minutos de descuento gracias al gol de Hernán Barcos y el doblete de Paolo Guerrero, lo que significó el primer triunfo de los ‘íntimos’ en la Copa Libertadores 2025. El duelo se disputó en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 3 del Grupo D del torneo de Conmebol.

Los ‘blanquiazules’ renovaron sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final al sumar 4 puntos en la tabla de posiciones y la alegría se apoderó de los jugadores y la hinchada del club. Sin embargo, el mediocampista argentino, Guillermo Enrique, mostró su disconformidad por su desempeño, pese a que se consiguió una victoria decisiva y sufrida tras ir ganando 2-0.

“Estoy contento, feliz por mis compañeros, por el equipo, el grupo. La verdad que estoy muy conforme. Yo me voy un poco enojado y frustrado por el partido que hice, y eso no tiene nada que ver con la lesión, porque estoy bien para seguir jugando. No demostré realmente lo que puedo llegar a dar. Se vio en el partido. Estuve muy impreciso, muy errático en muchas cosas. Me voy con mucha bronca a mi casa en lo personal, no por mis compañeros, ellos se lo merecen, estoy contento por ellos y por Alianza”, aseguró el volante tras el partido.

El cuadro 'blanquiazul' ganó 3-2 en un partidazo agónico. (Video: ESPN)

Trifulca provocada por Guillermo Enrique

Sobre el final del primer tiempo, Enrique controló el balón cerca del banderín del tito de esquina y dominó el balón sin que caiga al césped en varias ocasiones. No obstante, tras el pitazo final de la primera parte, los jugadores le increparon la acción y se originó una trifulca en el campo de juego antes de regresar a los vestuarios.

“Es normal en el fútbol. Cuando algo no le gusta al rival o piensan que los estamos sobrando y eso no es así. No quiero que lo tomen de esa manera. Yo soy muy respetuoso con todos los equipos. No soy de faltar el respeto a nadie. Quedó allí y yo fui y pedí disculpas. Obviamente con el respeto a cualquier equipo argentino”, aclaró Enrique.

El jugador gaucho insistió en la autocritica tras el triunfo de Alianza Lima y aseguró que se siente “amargado”. “Siempre jugar contra un equipo argentino o brasilero en Sudamérica es complicado, difícil más en Libertadores. Contento por mis compañeros por el triunfo. Yo me voy amargado por eso. Es una victoria histórica. El grupo necesitaba este triunfo y más en casa”.

Alianza Lima ganó 3-2 a Talleres en Matute con gol agónico de Hernán Barcos por la tercera jornada del grupo D de la Copa Libertadores 2025 - Crédito: Prensa AL

La influencia de Néstor Gorosito

El futbolista de 24 años reveló la influencia decisiva del técnico Néstor Gorosito en su carrera en el momento en que no atravesaba por una situación profesional difícil. Confesó que estuvo al límite con sus emociones al no enrumbar su carrera profesional.

“Palabras de agradecimiento toda la vida con él, es un técnico que me ayudó, me trajo a un club hermoso, cuando yo estaba sin rumbo en Argentina, a punto de entrar en un colapso emocional. Triste la verdad porque no estaba en un buen momento, tuve muchas lesiones. Hoy tengo muchas lesiones, pero me recupero rápido, por el profesionalismo que tengo y las ganas que tengo de jugar en Alianza”, concluyó .

Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025

Tras cosechar una derrota ante Libertad, un empate ante Sao Paulo en Brasil y su reciente triunfo ante la ‘T’, los ‘blanquiazules’ sumaron cuatro puntos y se ubican en el tercer lugar del Grupo D a falta de tres partidos para culminar la fase de grupos.

Para clasificar a la siguiente ronda, Alianza tiene que ubicarse en los dos primeros lugares, caso contrario, si se queda con el tercer puesto pasa a disputar los play off de la Copa Sudamericana 2025. Si es último queda eliminado de las competencias internacional.