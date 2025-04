Murió el Papa Francisco: los jugadores peruanos que lo conocieron y lograron entregarle la camiseta de la ‘bicolor’

Universitario anunció el regreso de Jorge Fossati con emotivo mensaje: “Hay personas que no voy a olvidar” Los jugadores lo pidieron y Jean Ferrari aceptó, pues buscaban a alguien que pueda seguir lo que ya estaba formado. Y quién mejor que el ‘Nono’ para retornar al equipo en plena competencia nacional e internacional

Christian Cueva tomó radical decisión tras no ser considerado para duelo Cienciano vs Sport Boys por el Torneo Apertura 2025 El popular ‘Aladino’ no se quedó de brazos cruzados al estar, otra vez, fuera de los planes del cuadro cusqueño para la competencia nacional. Su reacción, claro, fue muy comentada en redes sociales