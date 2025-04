Alex Valera respondió a las críticas en Universitario y se pronunció por el duro momento de Diego Churín: “Esto es fútbol, todo es cambiante”

El delantero peruano habló del momento del equipo en Liga 1, de las críticas y del presente de Diego Churín. (Video: Entre Bolas)

Universitario de Deportes obtuvo una importante victoria en condición de visitante sobre Deportivo Binacional en el marco de la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Fue un 3-1 que los ‘cremas’ lograron en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina (3,824 m.s.n.m.) y les permitió ubicarse como líderes del primer certamen del año. Pero este resultado se dio en un contexto que la ‘U’ viene recibiendo varias críticas. En ese sentido, Alex Valera respondió por los cuestionamientos y también del duro presente de Diego Churín, que pese a que fue titular en Juliaca, no pudo convertir.

“La plaza ha sido muy complicada, la altura fue muy dura. Sacamos tres puntos importantes y estamos liderando el torneo”, fueron sus primeras palabras para la prensa en la llegada del equipo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De la misma manera, aseguró que el plantel ‘merengue’ es amplio y, aún con un once alterno, supo imponerse al ‘poderoso del sur’. “En realidad, todos estamos preparados. Desde que llegamos a la ‘U’, todos trabajamos a la par y en cualquier momento a cualquiera le puede tocar una oportunidad, cuando menos se lo espere. Creo que lo han demostrado de la mejor manera y ese es el camino. Todos tenemos que estar concentrados al 100% para lograr los objetivos”, dijo.

El ‘Cholo’ valoró la labor realizada por Piero Alva y Manuel Barreto en la zona técnica tras la salida de Fabián Bustos. “Ha sido complicada (la semana), pero el ‘profe’ (Bustos) está en otro lugar trabajando, tenemos que seguir enfocados en nosotros. Con la ayuda de Manuel (Barreto) y Piero (Alva) pudimos sacar un buen resultado y yo creo que eso es mérito de ellos también”, precisó.

El cuadro 'crema' se impuso 3-1 en Juliaca. (Video: L1MAX)

Alex Valera sobre las críticas en Universitario y Diego Churín

Ahí fue cuando Alex Valera rompió su silencio ante las críticas en Universitario, que incluso provocó una sentida reflexión de Fabián Bustos en su despedida. “Las críticas están siempre en todos los equipos. En realidad, nosotros somos una familia y los que damos la cara. Si un día tenemos un mal partido, al día siguiente hay que mejorar. Esto es fútbol, hoy puedes jugar bien, mañana puedes jugar mal y viceversa”, comentó.

El delantero es consciente que él mismo ha sido blanco de esos cuestionamientos (lleva 3 goles y 2 asistencias en 10 partidos), pero se mostró confiado en revertir la situación.

“Las críticas vienen desde hace años. Tengo en el club cinco años y he recibido críticas. Por eso, cuando me va bien no digo nada y cuando va mal tampoco. Esto es fútbol, todo es cambiante. Pero mientras el equipo esté al 100%, yo feliz”, precisó.

Eso no fue todo, ya que Valera fue consultado por el duro presente de Diego Churín, a lo que dejó una contundente respuesta: “Todos no vamos a tener los partidos como quiere la hinchada, pero mientras que actuemos para el equipo y estemos todos concentrados, creo que ese va a ser el camino”.

Diego Churín ha recibido múltiples críticas en Universitario. En el banderazo previo al clásico con Alianza Lima, los hinchas le dedicaron una polémica pancarta.

Universitario y la deuda del ‘9′ extranjero

Uno de los puntos resaltados de las críticas de los hinchas de Universitario es la deuda en la contratación del delantero extranjero. El año pasado fue Diego Dorregaray y en la actual campaña es Diego Churín. No obstante, ninguno pudo rendir acorde a lo esperada y, el segundo, sigue sin poder anotar en partidos oficiales.

Ante este panorama, Manuel Barreto, director deportivo del club, admitió en una entrevista en febrero para ‘Y Uno Feliz’ que para él, Alex Valera era el ‘9′ del centenario. Asimismo, enfatizó que “tenías a jugadores (Valera y José Rivera) que no necesitaban ser tapados, sino que sientan que compiten en igualdad de condiciones”.

El directivo también dejó en claro que “Diego (Churín) es perfil ‘U’, después el juego le dará la posibilidad de rendir y los goles que vengan o no, se le calificará. Hablamos de un jugador que ha rendido en el Brasileirao, viene de ser ídolo”.

El director deportivo de la 'U' contó los motivos para no fichar a un delantero de mayor jerarquía, explicando los casos de Diego Dorregaray y Diego Churín. (Video: Y Uno Feliz Podcast)