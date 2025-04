Jean Ferrari arremetió contra sus detractores tras triunfo de Universitario: “Tóxicos. Salen de las alcantarillas”

El administrados de Universitario, Jean Ferrari, rechazó críticas de sus detractores tras el triunfo ante Binacional

Tras la salida del entrenador argentino Fabián Bustos, Universitario de Deportes se encuentra sin técnico y pasa por un proceso de interinato al mando del gerente deportivo, Manuel Barreto y el exjugador Piero Alva, quienes se estrenaron en el banco de suplentes con una victoria y alcanzaron el primer lugar de la tabla de posiciones de campeonato peruano.

Con Barreto y Alva, la ‘U’ superó 3-1 a Binacional en calidad de visitante en la ciudad de Juliaca con goles de José Rivera, Jairo Concha y Hugo Ancajima. Al regreso del plantel a Lima, el administrador del club, Jean Ferrari, señaló a sus críticos y defendió el trabajo del comando técnico provisional.

“Hay que seguir trabajando. Lo entienden perfectamente, están preparados para todo lo que se viene. Muchos no creían en lo que iba a pasar en estos partidos, muchos no creyeron en Manuel, en Piero. Sin embargo, acá estamos disfrutando estos triunfos. Ahora viene Guayaquil (Barcelona SC) dónde muchos no creen. Hay que tomar los cosas con calma y confiar en la personalidad y mentalidad con la que están nuestros jugadores”, aseguró el directivo ante la prensa.

Luego, Ferrari Chiabra agregó que su gestión está avocada a brindar soluciones al club y que los cuestionamientos cuestionamientos llegan de parte de personas que no estuvieron en los momentos difíciles de la institución ‘merengue’.

“Esos son de conversación. Estamos hablando con Manuel con calma. No hay que apresurarse a nada. Lo que sí hay es fastidio por que hay gente negativa, tóxica y con intereses particulares. Cuando la institución estaba quebrada nunca los vi. Y hoy que hemos transformado la institución aparecen de las alcantarillas muchos. Hay que tomar las cosas con calma y saber de dónde vienen todos estos ataques, es un poco lo que hablo con Manuel (Barreto) en general”, afirmó.

El cuadro 'crema' se impuso 3-1 en Juliaca. (Video: L1MAX)

Seguido, el administrador ‘crema’, insistió en referirse a los detractores y rechazó que el club hubiese tenido una “crisis”, según un grupo de personas que a su parecer están velando por intereses ajenos al elenco de Odriozola.

“Estamos bien, hemos ratificado el buen momento en el que estamos contra todos esos que hablaban de crisis. Es increíble pensar que alguno podía decir que esa crisis, pero son esas personas que buscan sus intereses particulares. Otros tóxicos que dicen ‘yo lo puedo hacer mejor’ por eso lo que digo es que tres años atrás no aparecía nadie”, dijo.

Cambio de reglamento de la Liga 1

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció un cambio en el reglamento de la Liga 1 2025 referida a la localía de los clubes indicando que quedaba libre la posibilidad de jugar en una cancha neutral y que este fuera de la ciudad a la que señaló para jugar como local. En ese sentido, se conoció que Atlético Grau podría jugar el partido pendiente con Universitario en Lima. Sobre el particular, Ferrari fue tajante en dar la postura del club.

“El club utiliza su localía como mejor le parezca y eso depende de cada institución. Nosotros velamos por nuestros intereses como Universitario y jugamos de locales en nuestro estadio. Los demás tendrán que decidir dónde juegan”, agregó.

Jairo Concha anotó en el triunfo 3-1 de Universitario vs Binacional por la Liga 1 2025

Próximo partido de Universitario

Universitario logró quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras vencer a Binacional. Los ‘cremas’ tienen igual puntaje que Deportivo Garcilaso, pero mejor diferencia de goles.

Sin embargo, el desafío del equipo ‘merengue’ se traslada de inmediato a la Copa Libertadores 2025 en la que todavía no consigue puntos y marcha en el último lugar de la tabla del grupo. Enfrentará a Barcelona SC de Ecuador como visitante el martes 22 de abril desde las 21:00 horas de Perú. La ‘U’ no tiene margen de error si pretende avanzar a la siguiente ronda del torneo de Conmebol.