Se reveló intención de Fabián Bustos de renegociar su contrato para quedarse en Universitario: “No había manera”

El periodista deportivo soltó la información que el DT argentino buscó quedarse en la 'U' pese a la oferta de Olimpia de Paraguay. (Video: Doble Punta)

En las últimas horas, Fabián Bustos fue presentado como nuevo técnico de Olimpia de Paraguay. Esto se dio luego de que el técnico se desligara de Universitario de Deportes, al que sacó campeón nacional en el centenario institucional en 2024. Sin embargo, se pudo conocer que el argentino intentó renegociar su contrato con la ‘U’, pero las diferencias económicas eran abismales y no había forma de que se concrete, lo que provocó su marcha.

Esto sucedió en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, donde el periodista Pedro García primero arremetió contra el estratega de 56 años por lanzar duras críticas contra el fútbol peruano.

“Has vivido ahí todo el tiempo (en Perú). Me parece que no corresponde, dilo cuando habitas adentro, has comido ahí. Su lloriqueo es al nivel de Kiko del ‘Chavo del 8′, y ahora que se muda de vecindad, se permite toda esa perorata, quejosa, quejumbrosa, me parece lacrimógena, y desdibuja todo lo bueno que hizo”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, hizo una analogía para explicar mejor cómo se ven las declaraciones de Fabián Bustos por la organización de la Liga 1.

“No te puedes ir de donde viviste, con la maleta junto a la puerta, con la mano en la chapa, a medio abrir la puerta y decir ‘muchachos, antes de irme, ahora que me mudo a este barrio que parece que es mejor, píntense las paredes. Hay un gafitero a la vuelta para la gotera. Después, lo de al fondo huele mal y sáquense la basurita un poco más seguido. Gracias por todo, los dejo, pero me quedo como amigo de ustedes eternamente. Ya nos vemos, me voy por un reto deportivo”, comentó.

Fabián Bustos se proclamó campeón de la Liga 1 2024 con Universitario, en el año de su centenario.

Pedro García sobre el intento de Fabián Bustos de quedarse en Universitario

Ahí fue cuando Pedro García confesó que Fabián Bustos buscó dialogar con la administración de Jean Ferrari para ver la manera de renegociar su contrato en Universitario, pero la respuesta fue negativa, ya que los montos estaban muy lejanos de lo que ofrecía Olimpia.

“Si era un reto deportivo, ¿para qué negociaste tu permanencia en la ‘U’? Porque cuando le acercan la oferta de Olimpia, tengo entendido que Bustos, de alguna manera, como muchos hacen, amagó con que acá se pudiese reconversar el contrato. Como la situación económica de allá versus acá era muy distante, no se conversó de nada, no había manera de competir con esa oferta”, precisó.

El exreportero de Movistar Deportes enfatizó que esta charla salió de parte del mismo entrenador, a quien despotricó porque tras su salida dijo que se trataba de un tema deportivo.

“Si la pulsión que tuvo es deportiva, ¿para qué conversaron de ver la manera de resolverlo acá económicamente? Mucho humo. De la ‘U’ no nació nada porque era tan distante que no se podía conversar nada. Entonces no me digas que la huev... era deportiva, porque qué pasa si te planteaban o se conversaba del tema”, añadió.

El técnico argentino contó por qué dejó la 'U' para fichar por Olimpia de Paraguay, y lanzó dura crítica al fútbol peruano. (Video: Entre Bolas)

Los números de Fabián Bustos en Universitario

Fabián Bustos dejó Universitario de Deportes después de un exitoso ciclo que incluyó el bicampeonato peruano en el centenario del club. En su paso por la institución, dirigió un total de 49 partidos entre 2024 y 2025, logrando 29 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

En su primer año, disputó 40 partidos (34 por Liga 1 y 6 por Copa Libertadores), con un saldo de 24 triunfos, 10 paridades y 6 caídas. Las cifras en el ámbito local sirvieron para conquistar la Liga 1 en el año de su centenario, en donde también se resalta el récord de imbatibilidad en el estadio Monumental en el campeonato nacional, contando con el masivo apoyo de sus hinchas.

Por otro lado, en 2025, Bustos dirigió a la ‘U’ en 9 encuentros (7 en Liga 1 y 2 en Copa Libertadores), obteniendo 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El DT argentino dejó al equipo en el segundo lugar del Torneo Apertura, a un punto de distancia del líder Melgar.