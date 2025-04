Pedro García lapidó a Fabián Bustos por criticar al fútbol peruano tras dejar Universitario: “Su lloriqueo es al nivel de ‘Kiko’ del ‘Chavo del 8″

El periodista deportivo se refirió a los cuestionamientos del DT argentino contra el balompié nacional y su decisión de fichar por Olimpia de Paraguay. (Video: Doble Punta)

La salida de Fabián Bustos de Universitario de Deportes sigue siendo tema de discusión en los programas deportivos peruanos. Y es que se dio luego de varios días en que su nombre sonó con fuerza para llegar a Olimpia de Paraguay hasta que finalmente se concretó. Sin embargo, tras confirmarse su partida, el DT argentino cuestionó la organización de la Liga 1 y lanzó duros comentarios. Eso no cayó bien para Pedro García, quien lo lapidó y comparó un aspecto de su personalidad con la exserie de televisión, ‘El Chavo del ‘8′.

“No sabía que Olimpia tenía nivel Premier League y que la organización del fútbol paraguayo era impecable. Si no sabe Bustos, está yendo al país en el que vive Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, que no sé si sea el más organizado del mundo fútbol en Sudamérica, y no sé si sea el más capaz a nivel institucional en Sudamérica”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

De la misma manera, el periodista puso de ejemplo un caso de la vida cotidiana para explicar cómo fueron las expresiones del técnico.

“¿Quién cojones es Bustos para decir lo que tenemos que hacer? Él puede opinar en algún momento y en el contexto adecuado. En este momento, cuando estás yéndote de la casa donde has estado habitando últimamente ‘muchachos, tienen que limpiar esto, las paredes estaban bien feas, hay humedad, hay goteras y huele mal. Ya viví acá y me estoy yendo con mi maletita’”, comentó.

Antes de dejar Perú, Fabián Bustos fue sancionado con cuatro fechas por su polémica celebración con Universitario ante Alianza Lima en Matute. - créditos: A Presión

Pedro García y la inédita comparación de Fabián Bustos

Ahí fue cuando Pedro García comparó a Fabián Bustos con ‘Kiko’, personaje del ‘Chavo del ‘8′, haciendo alusión a sus constantes airados reclamos en los partidos de Universitario.

“Has vivido ahí todo el tiempo (en Perú). Me parece que no corresponde, dilo cuando habitas adentro, has comido ahí. Su lloriqueo es al nivel de Kiko del ‘Chavo del 8’, y ahora que se muda de vecindad, se permite toda esa perorata, quejosa, quejumbrosa, me parece lacrimógena, y desdibuja todo lo bueno que hizo. No te puedes ir de donde viviste, con la maleta junto a la puerta, con la mano en la chapa, a medio abrir la puerta y decir ‘muchachos, antes de irme, ahora que me mudo a este barrio que parece que es mejor, píntense las paredes. Hay un gafitero a la vuelta para la gotera. Después, lo de al fondo huele mal y sáquense la basurita un poco más seguido. Gracias por todo, los dejo, pero me quedo como amigo de ustedes eternamente. Ya nos vemos, me voy por un reto deportivo’”, precisó.

El técnico argentino contó por qué dejó la 'U' para fichar por Olimpia de Paraguay, y lanzó dura crítica al fútbol peruano. (Video: Entre Bolas)

El comunicador dejó entrever que el entrenador de 56 años intentó renegociar su contrato con Universitario, pero la dirigencia le admitió que no podía competir económicamente con el ofrecimiento de Olimpia y quedó ahí. “Lo que importa, son las maneras y fue de mal gusto. Los mensajes pueden ser ciertos, pero hay momentos para decirlos”, dijo.

Bruno Cabala, otro de los integrantes del espacio digital, mencionó que, con ese concepto de Fabián Bustos sobre el fútbol peruano, los técnicos que busque la entidad ‘merengue’ para reemplazarlo no se llevarían la mejor idea y podrían rechazar llegar a Perú. El exreportero de Movistar Deportes estuvo de acuerdo y expresó: “Está haciendo mala prensa al que pudiera venir. Él le desea el bien a la ‘U’, pero su declaración le pincha el globo a un posible fichaje. Estás hablando mie... del fútbol peruano y de la ‘U’. Queda muy mal”.

El millonario sueldo de Fabián Bustos en Olimpia

De acuerdo con la información del periodista peruano, Julián Fernández, el sueldo de Fabián Bustos sería dos o tres veces mayor al que percibía en la ‘U’.

En diálogo con el medio paraguayo, ‘Monumental AM 1080′, el comunicador indicó que las ganancias del exestratega de Barcelona de Guayaquil en el ‘decano’ bordearían entre los 100 mil a 120 mil dólares mensuales (más de 370 mil soles), lo que al año llegaría al millón de dólares (aproximadamente 3 millones 720 mil soles).