¿Cuándo será el debut oficial de Paulo Autuori con Sporting Cristal y a qué rival enfrentará?

Paulo Autuori es el nuevo técnico de Sporting Cristal, y volverá a ponerse el buzo de los ‘cerveceros’ después de 23 años. El brasileño tendrá como prinicipal objetivo terminar con la crisis futbolística que se vive en Rímac, donde los malos resultados y la pésima relación entre los hinchas y la directiva son los principales problemas.

La noticia de que el DT tomará las riendas de los rimenses fue una buena noticia para los fanáticos, quienes aplaudieron su llegada y están ilusionados de que el mal momento terminará pronto. Los de La Florida tuvieron un buen arranque en la Liga 1 2025, pero luego cayeron a un abismo que les hizo sufrir tres duras derrotas que terminó complicándolos en el campeonato nacional.

Los malos resultados terminaron definiendo la salida de Guilermo Farré, que no supo darle vuelta al asunto y trasladó las caídas en la Copa Libertadores 2025. No tuvo un buen debut en el torneo internacional y perdió por 2-3 frente Palmeiras en el estadio Nacional y no pudo levantarse contra Bolívar en La Paz, fue goleado por 3-0.

Autuori tendrá mucho trabajo y todo arrancará con su llegada a Lima que está programada para este viernes 18 de abril e inmediatamente será presentado de manera oficial. Hay mucha expectativa por su arribo a la capital después de su última travesía en el Perú con la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2006.

El brasileño fue anunciado como flamante entrenador del club 'celeste'.

¿Cuándo será el debut oficial de Paulo Autuori con Sporting Cristal?

El técnico brasileño llegará a Lima este viernes 18 de abril, pero no se hará cargo de los entrenamientos de manera inmediata ya que Sporting Cristal quedó casi listo para enfrentar a Alianza Atlético el sábado 19 de abril a las 15:30 horas en el estadio Campeones del 36 de Sullana, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2025. Se conoció que Paulo Autuori podría viajar con el plantel a Piura, todo dependerá de las coordinaciones porque ambos arribarán el mismo día a sus respectivos destinos.

De resolverse todo, Paulo acompañará a su nueva escuadra al norte, pero no dirigirá. Acompañará a sus pupilos desde fuera de la cancha, los analizará de alguna tribuna. El debut esperado del estratega de 68 años recién se podrá realizar el próximo jueves 24 de abril, cuando los ‘cerveceros’ se midan con Cerro Porteño en Asunción, por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2025. El cuadro bajopontino marcha en el Grupo G del torneo internacional y no ha sumado ningún punto hasta el momento: perdió contra Palmeiras en Lima y Bolívar en La Paz. No tiene margen de error ante los ‘guaraníes’ para mantenerse en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

Paulo Autuori se convirtió en el nuevo director técnico de Sporting Cristal.

Fixture de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025

- Fecha 3: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (jueves 24 de abril / 19:30 horas / estadio La Nueva Olla de Asunción)

- Fecha 4: Sporting Cristal vs Bolívar (miércoles 7 de mayo / 21:00 horas / Estadio Nacional de Lima)

- Fecha 5: Sporting Cristal vs Cerro Porteño (martes 13 de mayo / 21:00 horas / Estadio Nacional de Lima)

- Fecha 6: Palmeiras vs Sporting Cristal (miércoles 28 de mayo / 19:30 horas / Allianz Parque de Sao Paulo)