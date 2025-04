Giancarlo Granda lanzó cruda advertencia a Universitario por posible regreso de Jorge Fossati: “Tiene cero autocrítica y despotricó contra el fútbol peruano”

El periodista deportivo se refirió a la chance de que el DT uruguayo vuelva a la 'U'. (Video: Radio Nacional)

Luego de que se confirmó la salida de Fabián Bustos de Universitario de Deportes, la dirigencia aseguró que los reemplazantes momentáneos serán Manuel Barreto y Piero Alva; mientras analizan las opciones para encontrar al nuevo técnico. Y entre los nombres más sonados han sido Jorge Fossati y Juan Reynoso. De hecho, en el caso del DT uruguayo, se trataría de un posible retorno al club que lo sacó campeón nacional en 2023 luego de diez años de sequía. En ese sentido, Giancarlo Granda lanzó una cruda advertencia a los altos mandos de la ‘U’ por su eventual llegada.

“Ahora va a dirigir Barreto y Piero Alva estos dos partidos. Más allá de que Fossati es un buen entrenador y la ‘U’ supo ser campeón con él, es un técnico que pierde mucho en la altura, para mí tiene cero autocrítica rozando lo malcriado. Cuando lo criticas o no le gusta lo que dices... Es un técnico que le gusta que lo apapachen y, cuando no lo hacen, salta, se pone grosero, violento con la prensa y más”, fueron sus primeras palabras en ‘Radio Nacional’.

En tanto, otra panelista del programa deportivo, Estefanía Chau, le preguntó al relator de fútbol si es que Fabián Bustos sí tenía autocrítica en comparación al uruguayo, a lo que dijo lo siguiente:

“Mucho más que Fossati. Yo he conversado con él. ¿Autocrítica en conferencias de prensa? Perdió poco también. A Fossati no le sancionaron un penal contra Cienciano en Cusco, Kevin Ortega se lo comió grande como una casa y jamás salió a decir ‘nos regalaron el partido’. Ahí no dijeron nada y fue un penalazo”, comentó.

Jorge Fossati se coronó campeón con Universitario en la Liga 1 2023 - créditos: Liga 1

Giancarlo Granda y sobre críticas de Jorge Fossati al fútbol peruano

Ahí fue cuando Giancarlo Granda remarcó que Jorge Fossati le dedicó duras palabras al fútbol peruano luego de su salida de la selección nacional, por lo que le resulta irónico que pueda volver al país ‘incaico’, así sea para comandar a Universitario.

“Con la selección, Fossati tuvo cero autocrítica. Y entiendo que Ferrari vaya a buscarlo porque es la opción más confiable, pero después de lo que ha despotricado contra el fútbol peruano y todo lo que ha dicho, me costaría entender que el técnico venga. Nos ha hecho leña, acaba de salir con ‘ventilador’ y, ¿ahora va a regresar al fútbol peruano? No sé con qué cara. Cada uno puede tomárselo como quiera”, precisó.

Así fue la explicación del extécnico de la selección peruana en entrevista con periodista ecuatoriano. (Video: De Frente - Deportivisimo)

¿Qué dijo Jorge Fossati contra el fútbol peruano?

En una reciente entrevista para el programa Onda Latina de Argentina, Jorge Fossati hizo un respaso de su salida de la selección peruana y reveló que la dirigencia liderada por Agustín Lozano, prácticamente, le rogó para asumir como DT luego de la destitución de Juan Reynoso.

“Nos fueron a buscar de la selección peruana en un momento complicadísimo. Ya a esta altura uno está acostumbrado a que el dirigente en general suele olvidarse que te dieron un fierro caliente y que te pidieron poco menos de rodillas que lo agarraras”, dijo en primera instancia.

Asimismo, el ‘Flaco’ apuntó por el manejo dirigencial. “Hay dirigentes que le dan mucha bola a lo que hacemos nosotros, que seguramente irá a las redes sociales. Dirigen a un club o a una federación mirando el teléfono a ver qué están opinando y en virtud a eso sacan o ponen técnicos (...). Simplemente lo hacen para lavarse las manos”, sostuvo.

Jorge Fossati guarda una imagen deslucida de los directivos. | VIDEO: Onda Latina

Jorge Fossati y la posibilidad de volver a Universitario

Como se mencionó líneas arriba, Jorge Fossati es una de las alternativas que suena para volver a Universitario. A propósito, el periodista Pedro García confesó en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, que el representante del entrenador, Pablo Betancourt, se contactó con Jean Ferrari para postularlo. Sin embargo, la respuesta del administrador no fue tan convincente y solo lo dejó como una opción, mas no como una prioridad.