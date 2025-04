Los dos motivos por los que Christian Cueva no jugaría más por Cienciano en la Liga 1 2025

'Aladino' no viene siendo considerado en los últimos tres partidos del 'papá'. (La Garganta Imperial)

Christian Cueva tendría las horas contadas en Cienciano. El jugador peruano volvió a quedar fuera de la convocatoria del entrenador Cristian Díaz por tercera vez consecutiva y no participará del duelo ante Alianza Universidad por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Más allá de que el administrador Sergio Ludeña afirmó que ‘Aladino’ sigue siendo futbolista del cuadro cusqueño, el periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Jehofred Sulca, ha dado a conocer los dos motivos por los cuales el ‘10′ no disputaría un partido más en esta primera fase del campeonato.

De acuerdo a su información compartida en su programa de Youtube llamado ‘La Garganta Imperial’, Cuevita habría incumplido en dos aspectos que colmaron la paciencia del mismo estratega argentino, quien en su momento solicitó su renovación e incluso lo respaldó en medio de tantos problemas extrafutbolísticos.

El relator deportivo, en primera instancia, señaló que lo que inició la molestia en el DT Díaz fue la polémica protagonizada por su futbolista en el programa ‘Amor y Fuego’, donde discutió con los dos conductores de farándula. Este hecho fue en contra de lo acordado previo a la extensión de su contrato.

“Todo empieza, todo se detona por lo que pasó con ‘Peluchín’ (Rodrigo González), todo se detona por lo que pasó en esa llamada telefónica, donde él se pelea con el conductor. La información que manejo es que el acuerdo de la renovación señalaba que Christian Cueva no podía declarar en ningún medio como ese y lo hizo”, expresó.

Christian Cueva tuvo fuerte enfrentamiento en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre: “¿Para qué conversar?”. | Amor y Fuego.

El otro suceso -que provocó que no sea considerado en los partidos ante Atlético Grau, Caracas FC y Alianza Universidad- está relacionado a la inasistencia del ‘Cholito’ a los entrenamientos luego de pedir permiso para viajar a Lima. Lo citaron para un día en específico y no llegó.

“Después del partido con Mineiro, Christian Cueva hace un viaje a Lima, la información que tengo de primera mano, es que el jugador tenía que llegar un día y no llegó ese día, ahí es donde se rompió todo, la molestia del profesor claramente es que hay situaciones donde tú das la mano y se exceden”, complementó.

Sulca, además, reveló lo que le dijeron desde Cienciano sobre la drástica decisión del técnico ‘gaucho’. El periodista deportivo afirmó que las reiteradas faltas, constantes permisos y mentiras de Cueva terminaron por romper su relación con Díaz.

“Mi fuente me indica y me dice esta frase ‘llegó todo al límite, el jugador siempre pedía permiso y nos dábamos cuenta por sus redes sociales que no era así, lo veíamos con la novia en la cevichería’. Eso para el club era algo que soportaba, pero con la pelea con el conductor y el no llegar a entrenar, ahí se acabó para Cristian Díaz, la situación quedó rota”, sentenció.

Christian Cueva no cumplió el acuerdo con Cienciano y Cristian Díaz decidió no considerarlo más.

Christian Cueva estrenó canción en pleno conflicto con Cienciano

La vida de Christian Cueva -desde hace mucho- dejó de girar entorno al fútbol. ‘Aladino’ descubrió una nueva pasión a la par que comenzó una relación con su actual enamorada Pamela Franco: se convirtió en cantante de cumbia.

Antes de que se concrete su renovación con Cienciano, el exfutbolista de la selección peruana estrenó su cover de ‘El Cervecero’ e inclusive comenzó a dar conciertos en diferentes partes del país. Ahora, en medio de un lío con su entrenador y club, ha lanzado una nueva canción llamada ‘Hasta el Fin del Mundo’.