Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal se enfoca, nuevamente, en el Torneo Apertura 2025, luego de una bochornosa goleada 3-0 a manos de Bolívar, por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2025, y ahora tiene como misión superar a Cusco FC, en el estadio Alberto Gallardo.

El contexto se ha vuelto demasiado convulso en el Rímac, a partir de los últimos malos resultados cosechados en todos los planos, los cuales se llevaron por delante al entrenador Guillermo Farré. Por esa razón el duelo contra los cusqueños, que se realizará HOY a las 11:00 horas, bajo la transmisión de L1MAX, instaurará un nuevo capítulo en La Florida.

El exjugador ’cervecero‘, Jorge Soto, será el entrenador interino del equipo que quedó listo revertir la situación con una victoria en casa. El ’Camello’ recibió el apoyo y asesoría deportiva en los entrenamientos de Julio César Uribe en el comando técnico.

El director deportivo, Gustavo Zevallos, aseguró que el equipo tendrá un nuevo entrenador a inicios de la próxima semana, mientras se conocieron algunos de las opciones que se ajustan al perfil del club, que, por ahora, se basa en que el elegido tenga conocimiento del fútbol peruano, se conoció que los técnicos Roberto Mosquera o Mariano Soso podrían regresar a la institución; Además, de la opción del DT Daniel Garnero.

“Hay muchos entrenadores que han estado en el país, que conocen lo que es el club y lo que el hincha siempre quiere y la historia demanda. Allí debemos ser precisos y no alejarnos de la historia, buscar una persona que conozca lo que es el Perú, los temas de altura, no es un tema sencillo. Estamos mirando el partido que es lo inmediato. Sería bueno tenerlo para el fin de semana. No nos queremos apurar porque es una decisión importante para la institución. Los primeros días de la próxima semana estaría resuelto”, dijo Zevallos sobre el nuevo DT.

En el Apertura, los ‘celestes’ se ubican en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 10 puntos con una diferencia de ocho puntos respecto al líder, Melgar. Así, la apuesta del ’cervecero’ es ganar la máxima cantidad de puntos, pero apuntando a ganar el Torneo Clausura.

Cusco Fc por la sorpresa

Los dirigidos por el técnico Miguel Rondelli lograron recuperarse tras la eliminación de la primera fase de la Copa Sudamericana 2025 y encadenaron dos victorias consecutivas para igualar en puntaje a Cristal en la clasificación, pero con un partido pendiente ante Deportivo Garcilaso. Por ello, tienen el objetivo de sacar un buen resultado para alcanzar los primeros puestos.

“Vamos a jugar contra un gran equipo, de muchos jugadores y jerarquía. Ellos vienen con un plantel de Copa, vamos a tratar de ganar para escalar a los puestos de arriba y este año queremos tratar de pelear el campeonato”, aseguró Lucas Colitto sobre el rival de turno.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

El encuentro entre Sporting Cristal y Cusco FC por la jornada 8 del Torneo Apertura 2025 se realizará en el estadio Alberto Gallardo se transmitirá por L1 MAX, canal que pertenece a la Federación Peruana de Fútbol y está disponible en operadores como DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La plataforma de streaming, Liga1 Play, también difundirá el clásico peruano con un pago previo mínimo de S/. 22.99 soles.

De la misma manera, este compromiso lo puedes seguir por la página web de Infobae Perú, que te dará a conocer todo lo relacionado con la previa, el minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.

Horario del Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

El Sporting Cristal vs Cusco FC se disputará hoy, domingo 13 de marzo, a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) se inicia desde las 12:00 horas. Para, en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil irá desde las 13:00 horas.