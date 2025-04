Eddie Fleischman señaló con crudeza la “flaqueza” de Alex Valera tras derrota de Universitario en Copa Libertadores: “Ojalá pueda”

Universitario perdió 1-0 ante Independiente del Valle por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes sigue sin sumar puntos y marcar un gol en la Copa Libertadores 2025. El pasado martes 8 de abril perdió ante Independiente del Valle y encadenó su segunda derrota consecutiva en el torneo internacional.

Los ‘merengues’ se ubican en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo B luego que no pudo rescatar un punto en Quito, pese a que tuvo algunas ocasiones de gol. Sobre la situación del club de Odriozola, el periodista deportivo, Eddie Fleischman, se refirió al desempeño del atacante Alex Valera, que tuvo un remate que pegó en el travesaño, y destacó su destreza con el balón.

“Universitario tuvo su oportunidad en una jugada casi fortuita en un balón dividido, queda suelto un rechazo, técnicamente muy buen control y remate de contra bote de Alex Valera que demuestra que cualidades tiene técnicamente hablando, pero que pareciera que su flaqueza está en lo emocional y en lo mental. Un muy buen remate que pegó en el travesaño, la única opción, creo, realmente clara que tuvo la ‘U’”, afirmó en el programa de YouTube Full Deporte.

Además, el comunicador dio cuenta del momento deportivo y personal de Valera, lo cual a su parecer podría estar afectando su eficacia de cara al arco rival, tal como ocurrió también en el clásico ante Alianza Lima, que desperdició una clara ocasión para anotar

“Mala suerte también, porque le pega muy bien a esa pelota de zurda. Demuestra que técnicamente tiene cualidades. Lo que le faltara pareciera es el enfoque, la concentración. Digamos, poner todos los sentidos en absoluta concentración dedicados a su labor en Universitario. Ojalá pueda. Ojalá los factores externos y extradeportivos no lo afecten tanto al punto que lo saquen prácticamente de los mejores momentos profesionales que puede tener”, afirmó.

Superaron a Universitario

Sobre el trámite del encuentro, Fleischman indicó que el marcador fue ajustado y se definió sobre el final, pero aclaró que Independiente del Valle superó a Universitario en el control del juego.

“Independiente del Valle no inquietó tampoco, no convirtió en figura a Britos, pero con un remate de media distancia de gran factura, la diferencia estuvo en que este no pegó en el palo si no que ingresó. Independiente del Valle manejó el partido dos terceras partes del tiempo, fue superior, Sin que le sobre nada, sin que sea un gran equipo le alcanzó para vencer a Universitario. Como decíamos ayer el partido iba a durar lo que aguante la ‘U’ el cero en el arco propio. La ‘U’ aguantó el cero en el arco propio hasta faltando 10 minutos para el final y después el partido terminó porque desde mi punto de vista la ‘U’ no tenía como inquietar”, apuntó.

Próximo partido de Universitario

Universitario, Barcelona SC, Independiente del Valle y River Plate, volverán a participar en la Conmebol Libertadores en la penúltima semana de abril para el cierre de la primera ronda (ida) del Grupo B. La ‘U’ volverá a Ecuador para visitar a los ‘canarios’ el miércoles 22 y el ‘millonario’ argentino se medirá ante los ‘negriazules’ el jueves 23 en Quito.

Los ‘merengues’ necesitan sumar puntos para mantenerse en la competición. River y Barcelona comparten el liderato con 4 puntos, IDV es tercero con 3 y cierra el colero Universitario con cero unidades. Sin embargo, las opciones en el grupo están abiertas. Los dos primeros de la serie clasificarán a los octavos de final de la Libertadores y el tercer lugar pasa a los play off de la Copa Sudamericana para acceder a la fase de eliminación directa.