Ricardo Gareca reveló a qué equipo no dirigirá en su carrera: “Muy difícil. Cada vez menos probable”

El entrenador argentino se refirió a su futuro profesional y las chances de dirigir en el fútbol argentino

Ricardo Gareca no pasa un buen momento al mando de la selección de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026, pero mantiene sus expectativas en clasificar al repechaje. Además, se refirió a las opciones de volver a dirigir en Argentina.

El ‘Tigre’ fue consultado sobre su futuro profesional y las chances de dirigir a Boca Juniors, club en el que jugó como delantero (1978 - 1984) y que abandonaría para fichar por el clásico rival River Plate en 1985. Lo que significó un traspaso polémico que muchos hinchas del ‘xeneize’ todavía recuerdan.

“En cuanto a las expectativas que tengo si Boca puede llegar a ser o puedo llegar a ser técnico en un futuro. Es muy difícil, muy difícil porque es algo que aparentemente, han pasado técnicos y cantidad de técnicos, yo he estado 5 años, por ejemplo, en Vélez, de los cuales de 5 años hemos ganado cuatro campeonatos y hemos peleado siempre arriba y me he ido de Vélez y nunca yo he tenido la posibilidad de dirigir los equipos tanto Boca como River, por ejemplo, ¿viste?”, explicó Gareca en una entrevista a ESPN.

En su etapa como jugador, Ricardo Gareca jugó como centro delantero en Boca Juniors

El extécnico de Perú, ahondó en su sentir al explicar que diferentes entrenadores con menos éxito en su trayectoria y consecución de títulos, han tenido la oportunidad de dirigir a uno de los dos clubes más grandes del fútbol argentino. En esa sintonía, aseguró que pese a conseguir objetivos importantes, no existió la opción de llegar al ‘xeneize’ o inclusive el cuadro ‘millonario’.

“Y han técnicos que han ganado un campeonato, por ejemplo, y han enseguida dirigido esos equipos. Entonces, esa situación la veo cada vez menos probable, pero bueno, o sea, nunca he sido un técnico que me preocupe eso. A mí siempre lo que más me preocupa es trabajar, o sea, nunca he parado de que yo he estado el profesionalismo como jugador y como técnico jamás he dejado de trabajar ni un siquiera un año. En algunos casos no me ha ido bien, en algunos casos me han despedido, en algunos casos me he sostenido, pero nunca hubo un año que yo he dejado de trabajar como técnico ni como jugador de fútbol en toda mi vida, o sea, no sé lo que es estar un año parado. Entonces, bueno, a partir de ahí es lo que más me ocupa a mí la cabeza, No tanto el lugar donde voy, sino el hecho de trabajar”, puntualizó el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca, técnico de la selección de Chile, analizó las opciones de la 'roja' para lograr un cupo al Mundial 2026

Chile en las Eliminatorias 2026

El estratega mundialista con la ‘blanquirroja’, también mencionó que a pesar que la situación de la selección chilena es complicada -marcha último en la tabla de posiciones- tiene la convicción de llegar a la zona de repechaje y encaminarse a la próxima Copa del Mundo. La ‘roja’ tiene cuatro partidos por delante en la competencia, se medirá con Argentina (local), Bolivia (visita) en junio y Brasil (visita) y Uruguay (local) en setiembre.

“Ya no dependemos solamente de nosotros, sino también de algunos resultados, pero yo creo que Chile en la medida que pueda ir sacando adelante sus partidos, los que restan, yo creo que ahí se puede presentar las posibilidades. Lo más importante de todo es recuperarnos en lo inmediato, si viene es un calendario difícil, de todas maneras, tengo expectativas, de confianza, de que el equipo ha dado muestras en los últimos partidos de tener buenas actuaciones, más allá de que los resultados no se han dado. Pero que eso nos permite tener determinada confianza para esto para estos partidos que viene”, concluyó.