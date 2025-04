La insólita calificación para el árbitro del polémico clásico Alianza Lima vs Universitario: la postura del presidente de la CONAR

El presidente de la CONAR, Winston Reátegui, analizó el desempeño del árbitro Daniel Ureta en el clásico Alianza Lima vs Universitario

El encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 generó controversia debido a las decisiones arbitrales que condicionar el trámite del juego desde el inicio del partido. En ese contexto, Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) realizó una evaluación al respecto.

Entre las acciones que provocaron polémica y debate fueron la sanción con tarjeta amarilla para el atacante ‘íntimo’, Paolo Guerrero, tras pelear la posesión del balón con el zaguero ‘crema’, Williams Riveros. Además, la expulsión del mediocampista Pablo Lavandeira y el festejo provocador del técnico ‘merengue’, Fabián Bustos, ante la tribuna del estadio Alejandro Villanueva.

Para Reátegui, la conducción del partido del árbitro Daniel Ureta fue aceptable y sus sanciones fueron correcta, pese a la controversia generada tras el clásico. “Consideramos que el arbitraje de Daniel Ureta ha sido bueno, sobre todo en las jugadas puntuales se ha decidido bien. Hay formas que hay que mejorar, es un partido con dificultad alta, y que también es bueno, Daniel Ureta es árbitro FIFA recién ascendido, tiene 27 años y esta comisión está buscando recambio”.

No era expulsión de Paolo Guerrero

Sobre la jugada de Paolo Guerrero y Williams Riveros, Reátegui rechazó las opiniones que señalaban que debía ser expulsión y no una tarjeta amarilla. “Es una jugada bastante especial. Hay que hacer un pequeño preámbulo, nosotros evaluamos en los árbitros el tipo de partido y el grado de dificultad de cada partido. Un clásico es un partido difícil, duro y trabado, como lo fue. Y como todo clásico siempre tiene polémicas. En esa jugada existe un codo arriba por parte de Paolo Guerrero, pero no existe una intensidad alta. En las directrices que consideramos son ciertos rasgos, por ejemplo, si quiero meter un codazo, cierro el puño porque quiero agarrar fuerza. Yo no voy a meter un codazo con mano abierta por que mi impulso y mi fuerza sería mínima”, explicó el directivo de la CONAR en declaraciones a Rpp.

Además, agregó detalles respecto a la polémica jugada del ‘Depredador’. “Si nosotros analizamos esa jugada, Guerrero no tiene el puño cerrado, salta sí, lógicamente a defenderse, existe un balón arriba (aéreo) existe una disputa con Riveros, que también es alto y fuerte, Paolo utiliza el envión para saltar, necesita los codos para impulsarse y para defenderse. Así como el defensa van arriba también el atacante trata de defenderse, pero todo tiene un límite. El VAR entendió en el diálogo que para Ureta era amarilla y para el VAR también, y en la CONAR también consideramos que es una jugada para tarjeta amarilla”.

El 'Depredador' se ganó la tarjeta amarilla al minuto de juego del Alianza Lima vs Universitario. (L1 Max)

La roja para Pablo Lavandeira

Otra polémica fue la falta del volante Pablo Lavandeira contra el mediocampista Jorge Murrugarra. El primero, propinó un pisotón al futbolista ‘crema’ que se había lanzado en busca del balón. El VAR intervino en la jugada y Ureta optó por la expulsión. “Sí. Daniel (Ureta) no consideró que era un juego brusco grave, entendió que era una disputa de balón y para eso está el VAR. Fue invitado, coincidieron ambas partes”.

El volante fue expulsado por pisotón contra Jorge Murrugarra. (Video: L1 MAX)

Festejo del DT Fabián Bustos

El presidente del ente rector del arbitraje peruano fue consultado sobre la conducta del entrenador ‘merengue’, Fabián Bustos, quien celebró el agónico gol del empate de su equipo por intermedio de José Rivera y tras el pitazo final hizo una eufórica arenga ante la tribuna occidente del coloso de Matute. Reátegui reveló que esa incidencia del partido no fue considerada por Ureta en el informe. Sin embargo, el club Alianza Lima presentó un reclamo y pidió la sanción del DT argentino por sus gestos provocadores y que incitan a la violencia.

“No se ha consignado nada en el informe arbitral sobre ese tema, porque los árbitros informan lo que ven en el campo. De ser así, la Comisión de Justicia tendría que evaluar ese hecho y de oficio podría tomar cartas en el asunto”, concluyó.