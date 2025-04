Fernando Gago recordó con dolor la eliminación ante Alianza Lima y el duro impacto en Boca Juniors: “Esa bronca será difícil sacarla”

El técnico de Boca Juniors, Fernando Gago, se refirió a las consecuencias de la eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima

Una de las derrotas más sonadas en los últimos tiempos, fue la eliminación impensada de Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025 por cuenta de Alianza Lima en la fase 2 del certamen continental. Para los peruanos fue una hazaña, mientras que en el ‘xeneize’ remeció al equipo del técnico Fernando Gago al punto de mencionarse que su continuidad en el cargo estaba en juego.

El cuadro ‘blanquiazul’ pasó tres etapas para llegar a la fase de grupos. En la primera, eliminó a Nacional de Paraguay y cuando se pensaba que en la siguiente llave con Boca Juniors terminaría su participación internacional, logró vencer 1-0 en el partido de ida en Matute con gol de Pablo Ceppelini en lo que se consideró un resultado histórico. En la vuelta, los ‘íntimos’ perdieron 2-1 (el descuento fue de Hernán Barcos) y forzaron la definición vía tanda de penales en la que lograron superar a los gauchos que fallaron en el último penal por cuenta de Alan Velasco y la oportuna atajada del portero Guillermo Viscarra. La clasificación a la siguiente ronda de club de La Victoria significó el fracaso de la apuesta del equipo de Gago en la temporada. El DT recordó ese episodio y aseguró que mantiene las malas sensaciones tras la eliminación.

“No. Te digo la verdad que no. Dolió mucho ver, las hay las respuestas, pero quedan puertas para dentro, pero creo que esa bronca, ese dolor va a ser difícil sacarla porque nosotros teníamos la ilusión de jugar la Copa Libertadores, nos habíamos preparado para eso, pero tenemos que seguir, tenemos que tratar de seguir creciendo como equipo, tratar de lograr los objetivos que tenemos que es clasificar, que es salir campeón y tener un equipo con una identidad”, aseguró ‘Pintita’ en declaraciones a ESPN al ser consultado sobre si tiene una explicación al resultado en el estadio ‘La Bombonera’ del pasado 25 de febrero.

La continuidad de Gago en Boca Juniors

Tras quedar fuera de la Copa Libertadores 2025, certamen por el que apostó el presidente Juan Román Riquelme junto a la directiva con una inversión importante en fichajes y que ofreció a su hinchada como primer objetivo del club en la temporada, la crítica apuntó contra el entrenador. En ese sentido, Gago fue consultado sobre si estuvo cerca de abandonar el cargo.

El técnico argentino respondió a la insistencia del periodista Mariano Closs, quien le indicó que los periodistas y diferentes medios daban por hecho que su ciclo en Boca Juniors había terminado la misma noche de la eliminación de la Libertadores. El exjugador del Real Madrid negó esa situación y dio cuenta de la buena relación que sostiene con Marcelo Delgado, uno de los miembros del consejo del club ‘azul y oro’.

“No, de mi lado no. Yo hablo todos los días con el ‘Chelo’, con ‘Chicho’ (Serna), con Raúl (Cassini ). Tenemos una conversación todos los días, todos los días hablamos de fútbol, hablamos de distintos estas cosas de la vida también. ‘Chelo’ concentrado conmigo para que tengan una idea. Lo conozco y me conoce a mí desde los 18 años. Tenemos una relación muy noble y si en algún momento, y lo aclaré, tenemos que hablar de algo se hablará y no pasa nada”, aseguró.

El presente de Boca Juniors

Pese a quedar fuera de la Conmebol Libertadores, Boca logró consolidarse en la Liga Argentina 2025 al colocarse como único líder de la Zona A con 26 puntos producto de ocho triunfos, dos empates y un par de derrotas. El siguiente duelo del ‘xeneize’ será ante Belgrano del peruano Bryan Reyna el próximo sábado 12 de abril en el estadio Julio César Villagra por la fecha 13 del torneo local.