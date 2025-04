Eddie Fleischman destruyó a Alianza Lima y Universitario tras el clásico: “Disputas absurdas y de menudencia”

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes que terminó en empate 1-1 sigue generando polémica entre ambos clubes y diferentes ámbitos del balompié incaico. El periodista deportivo Eddie Fleischman criticó a las instituciones por el constante enfrentamiento dirigencial.

La controversia del duelo en Matute por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 fue el festejo del gol y la celebración del empate al final del encuentro por parte del técnico Fabián Bustos. Tras el incidente el club de La Victoria presentó un reclamo ante la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con el objetivo de sancionar al DT ‘merengue’. Fleischman restó importante a lo ocurrido en el pasado 5 de abril.

“Bustos le grita el gol en la cara con manos en las orejas de ‘ahora quiero oírlos’ a los hinchas locales que fueron hostiles y -según dice Bustos- xenófobos con el DT de Universitario y muy rápido Alianza Lima salió a pedir sanción. Agilísimos en Alianza Lima y Universitario para enfrentarse siempre en disputas realmente absurdas y de menudencia, en una espiral violenta, muy peligrosa. Todo mal en solo este pequeño caso. Hay centenas peores. A nadie le importa el fútbol. Lo único que importa es ganar. Y como no hay valores y no importan las formas, no se trabaja suficiente y bien, y los equipos peruanos no le ganan a nadie. Todo al final queda en la anécdota. Ágiles los directivos para reclamos del torneo ‘pantufla’ (sirve solo para entrecasa)”, aseguró el periodista en sus redes sociales.

El técnico de Universitario festejó a más no poder el empate de José Rivera, en La Victoria. | VIDEO: L1MAX

Fleischman Benathan abundó en su crítica y profundizó sobre la formación de jugadores en el Perú, el proyecto deportivo y los malos resultados de las categorías formativas de la selección peruana. “Sin embargo, ningún directivo, de ningún club, ni de la FPF, tendrá la hidalguía de hablar del sub 17 (0-5; 0-2; 0-5; 0-5) y del rol que debería tener en una tarea de formación que es paupérrima. Ahí no son tan ágiles. Ninguno tendrá la grandeza de salir a decir que eligió malas políticas deportivas, malas incorporaciones, técnicos limitados a los que traen sin siquiera saber evaluarlos. Ninguno tendrá la decencia de generar el final de la actual vergüenza que es la dirigencia de la Federación y sus nefastas decisiones e inmorales formas”.

El exconductor de Willax apuntó también sobre la seriedad y el nivel de competencia del fútbol peruano. “Ellos son. Por ellos Perú es último en sub 17, sub 20, Eliminatorias y a nivel de clubes. Es por ese fútbol folklore ‘yapechongo’ que les gusta a los mercachifles que medran minucias felices en el lodo. Nunca es por el futbol profesional, serio y de alta competencia. Penoso”.

Publicación de Eddie Fleischman sobre la conducta de Alianza Lima y Universitario

Reclamo de Alianza Lima

El club Alianza Lima presentó un reclamo formal a la Comisión de Disciplina de la FPF por la conducta del entrenador Fabián Bustos. El principal argumento fue que con sus acciones incitaron a la violencia y provocaciones al público en el estadio. El ente del fútbol peruano aceptó la queja y abrió un expediente para determinar si existe o no una falta.

Bustos se refirió al incidente en conferencia de prensa y aseguró que, por el contrario, fue víctima de insultos y agravios por parte de los hinchas ‘blanquiazules’, pero sin embargo hizo caso omiso a esas acciones. Además, consideró que su celebración está dentro de la normalidad en un duelo de esas características.

“¿Me están insultando todo el tiempo y no puedo festejar el gol? No falto el respeto. Recibí botellazos, recibí un montón de insultos, es un festejo de fútbol normal, sin faltar el respeto ni insultar como si me insultan a mí. Están los cánticos xenofóbicos, han sancionado a un jugador del rival en la Libertadores por eso y de eso hubo un montón y yo nunca respondí nada”, afirmó el estratega argentino.