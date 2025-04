Peter Arévalo llama “llorón” a Fabián Bustos por sus constantes reclamos y asegura que con ello condiciona árbitros en Liga 1 2025

El relator de L1MAX arremetió contra el entrenador de Universitario de Deportes. | VIDEO: Madrugol

La puesta en escena de Fabián Bustos, luego de que José Rivera estableciera el empate agónico con el que Universitario de Deportes salió con vida de Matute en su enfrentamiento contra Alianza Lima, ha despertado la insatisfacción no solo de los simpatizantes aliancistas, también del periodista Peter Arevalo.

El relator de L1MAX ha cuestionado duramente al entrenador de la ‘U’ por su particular forma de vivir los partidos desde el sitial técnico. Sin ir muy lejos, le ha endilgado el rótulo de “llorón” por sus reiterados reclamos y ha asegurado que con ello “condiciona” a los árbitros, impidiendo que estos desarrollen con normalidad sus funciones dentro de los campos.

“Acá me dicen llorón. Llorón es Bustos, viejo”, partió diciendo en su espacio Madrugol a manera de réplica ante los comentarios contrarios que se mofaban de él por sus descargos por el empate del clásico del Torneo Apertura 2025.

“En serio. Te lo digo yo, porque estoy en la transmisión y lo tenía acá [al costado]; era un comentarista más, la próxima que no dirija, que comente. Pero no hay un solo partido de que no condicione a los árbitros y esto es real; no es una suposición mía”, continuó.

El técnico de Universitario festejó a más no poder el empate de José Rivera, en La Victoria. | VIDEO: L1MAX

En esa misma frecuencia, Peter Arevalo criticó la manera en cómo Fabián Bustos se hizo de un espacio en la emisión con su escueta declaración “¿me insultan todo el tiempo y no puedo festejar el gol?” al momento que el Tunche Rivera decretó la igualdad a uno definitiva.

“Escuchen los partidos. El tipo tiene un privilegio: micro en vivo, no hay necesidad de escuchar a Bustos en conferencia de prensa. Escuchémoslo en el partido. Eso nunca lo vi”, acotó.

Asume consecuencias

Durante la alocución en su programa, Peter Arévalo también comentó que “nunca el fútbol peruano, nunca vi un técnico que se la pasara reclamando más de lo que dirige a su equipo. Nunca vi un técnico que condicione tanto a los árbitros, como lo es [Fabián] Bustos.

“Se queja de todo. Cree tener el derecho de decirle a la prensa lo que tienen que decir. Habla y reclama en vivo. Todo el partido quieren que vayan al VAR. Es escandaloso”, sumó el popular Mr. Peet.