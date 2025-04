Néstor Gorosito apunta contra Fabián Bustos por su polémica celebración tras empate en el clásico: “Cada uno obra como le parece”

Néstor Gorosito apunta contra Fabián Bustos por su controversial festejo en Matute. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

En La Victoria aún sabe a desazón el empate a uno entre Alianza Lima contra Universitario, por la séptima fecha del Apertura 2025. Porque los Blanquiazules dejaron pasar la oportunidad valiosa de embolsarse una victoria pírrica —con un futbolista menos desde los 16′ minutos por la expulsión de Pablo Lavandeira— por un descuido capitalizado in extremis por José Rivera.

Sin embargo, lo que más ha incomodado en los interiores del estadio Alejandro Villanueva ha sido la celebración desaforada del entrenador Fabián Bustos luego de que el Tunche igualara el score, faltando segundos para la finalización del clásico de Perú. A ningún futbolista local le agradó la reacción del líder de la ‘U’, aunque su par Néstor Gorosito empleó una reflexión para zanjar la situación.

El plantel de Alianza Lima que afrontó el clásico, en Matute. - Crédito: Difusión

“Cada uno obra como le parece, yo no soy quién para juzgar lo que hacen los demás. El cariño me lo quiero ganar del hincha de Alianza Lima por los resultados, no por hablar mal de un colega. Cada uno es dueño de hacer lo que le parece. No sé si está bien o está mal, pero es un terreno que no me corresponde”, declaró Pipo en conferencia de prensa post-partido.

El técnico de Universitario festejó a más no poder el empate de José Rivera, en La Victoria. | VIDEO: L1MAX

En otro orden, el Pipo Gorosito ha entregado más detalles de su balance tras la igualada en Matute, haciendo énfasis en el enorme denuedo de los suyos pese a la desventaja numérica ocasionada por la salida inesperada de Lavandeira en el primer tiempo del juego.

“Fuimos un equipo que casi ni sintió el hombre de más que tenía el rival, incluso en algún contragolpe pudimos haber concretado otro, ellos tuvieron dos, una de Valera y un cabezazo y después no nos crearon peligro”, indicó Gorosito.

“Nosotros siempre tratamos de jugar para ganar y no va a ser la excepción cuando vayamos contra Garcilaso o cuando juguemos de local. Lo más importante es que retomamos el nivel que veníamos mostrando, habíamos tenido un bajoncito y hoy lo retomamos”, añadió.

Valera peleando una pelota con Zambrano. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol