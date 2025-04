Fabián Bustos argumenta las razones de su festejo controversial en Matute: “Recibí botellazos, están los cánticos xenofóbicos”

Fabián Bustos celebró con vehemencia el empate de Universitario en Matute. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Universitario de Deportes rescató una valiosa igualada, en su visita a Matute, frente a Alianza Lima. A pesar de que contó con un futbolista más —a partir de la expulsión de Pablo Lavandeira—, le costó demasiado imponer su fútbol y ritmo en casa ajena. Aun así, a los 90′+4 minutos puso tierra de por medio con un gol agónico de José Rivera.

Producto de esa anotación milagrosa, el entrenador Fabián Bustos perdió la compostura, como nunca se le había visto, y festejó con vehemencia la conquista del Tunche en La Victoria. Un grito de guerra y un ademán provocador ocasionaron que el recinto deportivo se transformase en una bomba de tiempo, resuelta por el silbatazo final del árbitro Daniel Ureta.

El plantel de Universitario en el clásico del Apertura 2025. - Crédito: Difusión

Finalizado el clásico del Apertura 2025, el técnico de Universitario de Deportes entregó todos los detalles relacionados al análisis del juego, aunque también hizo hincapié en su llamativa celebración. Desde su perspectiva, no hubo irrespeto a diferencia de los ataques que, según ha explicado, ha recibido a lo largo del cruce.

“Recibí botellazos, recibí un montón de insultos, es un festejo de fútbol normal, sin faltar el respeto ni insultar como si me insultan a mí. Están los cánticos xenofóbicos, han sancionado a un jugador del rival en la Libertadores por eso y de eso hubo un montón y yo nunca respondí nada”, acotó Bustos.

El técnico de Universitario festejó a más no poder el empate de José Rivera, en La Victoria. | VIDEO: L1MAX

Conviene mencionar que antes de ingresar a la sala de prensa, el adiestrador argentino recurrió a los micrófonos de L1MAX para volcar todo su descontento luego de que José Rivera saldase el empate: “¿Me están insultando todo el tiempo y no puedo festejar el gol? No falto el respeto”.

El resultado cosechado le permite a Universitario de Deportes mantener su invicto en el Torneo Apertura 2025 toda vez que aún se ubica en el pelotón de arriba de la clasificación, aunque comienza a ceder cierta ventaja con respecto a los líderes FBC Melgar y Real Garcilaso.

Eryc Castillo y Julián Carabalí, duelo de ecuatorianos en el Apertura 2025. - Crédito: ITEA

Autocrítica en marcha

Fabián Bustos es plenamente consciente del retroceso futbolístico de su plantel. Ya había quedado evidenciado en la caída 0-1 a manos de River Plate, el debut de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2025, y ahora se ha refrendado en el empate 1-1 con Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva.

Por esa razón, ha reconocido que pronto realizará una evaluación interna de la situación para ejecutar un plan de enmienda. Eso sí, a pesar del momento irregular ha querido valorar el punto conseguido en La Victoria, reconociendo que están obligados a mejorar.

El delantero puso el agónico empate con gran definición en Matute. (Video: L1 MAX)

“Los clásicos no son partidos comunes, no son igual a cualquiera y obviamente hay autocrítica y cosas por corregir y mejorar. No fue un partido bueno nuestro, pero no son cosas sencillas y normales esta clase de partidos. En la situación que tiene el club, que viene en este siglo es la racha más larga que no nos pueden ganar, los chicos vienen de dar la vuelta olímpica acá en el 2023. Le hemos ganado en el Nacional, en el Monumental y hoy sumamos”, indicó Bustos.

“Obviamente que queríamos ganar. Hay cosas para mejorar claro que sí, no son partidos normales. Yo recuerdo una situación de ellos de gol, nosotros tampoco tuvimos tantas, fue un partido de intensidad, de disputa pero los arqueros no fueron figuras. Los clásicos se juegan así, no los tienes que perder, es mi tercer clásico y ganamos dos y empatamos uno”, agregó.