Diego Penny lanzó advertencia a Alianza Lima previo al clásico con Universitario: “No alcanza con empatar por miedo escénico”

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano en un duelo válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El duelo se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva.

En ese contexto, Diego Penny, el exportero de Sporting Cristal se refirió a la obligación del equipo ‘blanquiazul’ de ganar el duelo debido a que se juega sus opciones en el campeonato local por la diferencia de puntos que podría quedar respecto a Melgar, el líder de la tabla de posiciones.

“Alianza Lima no puede dejar puntos en Matute, así sea la ‘U’ que está al frente porque Melgar tiene un partido menos. Si Melgar lo gana (duelo pendiente) y gana el fin de semana, y Alianza empata le saca una ventaja de ocho puntos”, aseguró Penny en el programa ‘Mano a mano’.

“Miedo escénico” en el clásico

Sobre la diferencia de puntos, Penny consideró que los ‘íntimos’ no pueden condicionar su juego a no perder ante los ‘cremas’ tras sufrir dos derrotas consecutivas ante ADT y Libertad en Matute por el Apertura y la Copa Libertadores, respectivamente.

“Hay antecedentes que han podido superar ocho puntos, sí, faltando tantos partidos, pero cuando un equipo viene bien, sólido como Melgar, te das cuenta de que no te alcanza solamente empatar el clásico solamente por el miedo escénico, el miedo de que la ‘U’ te supere. Yo siento que será un partido golpe por golpe. No creo que se vayan a cuidar”, afirmó. “¿El empate no noquea a Alianza? Lo recontra noquea”, aumentó.

Diego aseguró que es el momento más difícil del técnico Néstor Gorosito desde que asumió la dirección técnica del club de La Victoria. Además, pronostica que será un clásico de ida y vuelta por la necesidad de una victoria de ambos equipos.

“En la estadística hay muchos empates por eso, la magnitud del clásico te hace pensar: ‘prefiero no perderlo’. Ante la duda prefiero recular y esperar para no perderlo. Yo siento que hoy no. Los dos tienen la necesidad de pasar por encima al otro y de ir a buscar el partido”, agregó.

Alianza Lima y Universitario perdieron en la Copa

Los ‘compadres’ debutaron en la Copa Libertadores con una derrota por 1-0. Los ‘íntimos’ cayeron en casa ante Libertad de Paraguay y los ‘merengues’ perdieron con River Plate en el estadio Monumental. Al respecto, el panelista descartó que el resultado pueda condicionar la continuidad de los técnicos.

“Siento que los dos están pasando la misma situación, muy parecida. Venía con mucha expectativa por la Copa, los dos perdieron. Ahora les toca el clásico, el clásico a veces es saca técnicos, pero en esta ocasión pierda gane o lo que pase, no lo van a sacar a Fabián Bustos y no lo van a sacar a Néstor Gorosito. sobre todo, porque los dos tienen una espalda importante. Este clásico es el menos saca técnico, salvo que ocurra una goleada, un 3-0 o algo que no es normal”, apuntó.

Alianza Lima vs Universitario: el clásico por la Liga 1 2025

Día, hora y canal Tv del Alianza Lima vs Universitario

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario se llevará a cabo el próximo sábado 5 de abril en el estadio Alejandro Villanueva desde las 19:00 horas de Perú. El partido será transmitido por L1 Max en los diferentes operadores de Tv paga para el territorio peruano . También será transmitido vía streaming por Zapping.