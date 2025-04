Kiara Montes reveló su deseo de jugar por Universitario y habló de su rivalidad con Alianza Lima: “Son equipos grandes, podría ser interesante”

La capitana de Regatas Lima explicó por qué le gustaría vestirse de 'crema'. (Latina TV)

Kiara Montes es uno de los grandes talentos peruanos en los últimos años. La atacante ha sabido ganarse un lugar en su querido Regatas Lima hasta el punto de convertirse en la capitana en la actual temporada. Su equipo se encuentra entre los primeros lugares del octogonal final y se perfila como uno de los candidatos para ganar el título de la Liga Peruana de Vóley.

Por ese motivo, la voleibolista de 24 años -que volvió a brillar en la última victoria ante Alianza Lima (3-1) y ratificó su buena campaña en este 2025- siente que debe cambiar de aires para luchar por nuevos desafíos luego de más de cuatro campañas con la camiseta ‘celeste’. Así lo dio a conocer en una reciente con el programa de Youtube ‘Somos Vóley’ de Latina TV.

Montes reveló lo siguiente en primera instancia ante la pregunta de la gente: “No sé por ahí me gustaría también jugar en la ‘U’, una ‘pumita’, si me agradaría irme al extranjero, me gusta bastante la italiana, la segunda de Italia también es muy buena”. Posteriormente, la peruana explicó los motivos por los cuales se vestiría de ‘crema’.

De acuerdo a sus palabras, la exSport Real señaló que Universitario de Deportes ha tenido un salto de calidad, lo que le permitió ganar protagonismo en la Liga Peruana de Vóley de manera inmediata. Además, resaltó el apoyo de su hinchada partido tras partido.

“Siento que es un equipo chévere, porque no cualquier equipo llega a una temporada y se nivela tanto, la temporada pasada era la primera que volvía, y esta temporada hubo un despegue total. Aparte que tiene todo el respaldo de la hinchada, yo vengo de jugar en Regatas tanto años, estos equipos son grandes y juegan siempre con el público de la mano, sería chévere, un montón de gente siempre me escribe, ‘Oye Kiara vente a la U’, podría ser interesante quizás algún día”, exclamó.

Su rivalidad con Alianza Lima

A la par, Kiara Montes se refirió a su rivalidad con Alianza Lima, debido a que los hinchas ‘íntimos’ la abuchearon en el último compromiso válido por la fecha 6 de la segunda etapa. El sentir de los ‘blanquiazules’ podría acrecentar con una posible llegada a su clásico rival, Universitario de Deportes.

“Cada vez que jugamos contra Alianza sabemos que va a ser así, venimos de jugar tres finales seguidas contra Alianza, entonces sabemos lo que es, lo que van a hacer y todo lo que nos espera. Siempre lo tienen presente, siempre que iba al saque, escuchaba el uuuuhh”, expresó.

Su convocatoria a la selección peruana en duda

Por otro lado, la figura de Regatas Lima fue consultada por su posible convocatoria a la selección peruana. La atacante dejó en claro que le gustaría vestir la ‘blanquirroja’, pero tendrá que analizar el momento, debido a que se viene recuperando de una dura lesión en su pierna.

“A mi me encanta estar en selección, esta temporada si tengo que ver porque mi cuerpo me está pidiendo un descanso, el desgarro que yo he tenido es crónico, que va y viene porque no lo he descansado, no me he recuperado como debería de ser, ni le he dado la importancia que realmente merece. Más que todo por eso, tendría que verlo, porque si me quiero recuperar al 100% y llegar a la otra temporada, estar al 100% para la selección”, sentenció.

Próximo partido de Regatas Lima

Regatas Lima cerrará su participación en el octogonal final midiéndose con Circolo Sportivo Italiano el domingo 6 de abril a las 15:15 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador. Será una especie de revancha, debido a que perdió en la primera fase.