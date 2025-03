Néstor Gorosito mostró su fastidio y se quejó por la organización de la Liga 1 tras caída ante ADT: “No es una cosa profesional”

Pipo Gorosito ha quedado muy indignado por la forma "improvisada" de llevar a cabo el partido de Alianza Lima contra ADT, por el Apertura 2025. | VIDEO: Fútbol en América

Néstor Gorosito ha alzado su voz. El entrenador de Alianza Lima ha quedado muy disconforme por la manera en cómo la Liga Profesional de Fútbol programó el desarrollo del partido contra Asociación Deportiva Tarma, por la fecha 6° del Torneo Apertura 2025.

Hace algunos días, el Área Deportiva del club de La Victoria, a través de Franco Navarro, elevó una solicitud de postergación a la Federación Peruana de Fútbol aduciendo problemas en el aeropuerto de Jauja al igual que en las carreteras rumbo a Tarma. Sin embargo, las autoridades principales desoyeron cualquier petición y mantuvieron el curso del organigrama.

El plantel de Alianza Lima que se midió contra ADT, en Tarma. - Crédito: @97Diandello

Consumada la derrota de Alianza Lima (0-3) a manos de ADT, en un partido con mayor protagonismo y relevancia por parte de los locales, el entrenador Néstor Gorosito exhibió toda su decepción por el campeonato local y la forma en que se maneja, argumentando la existencia de la improvisación.

“No nos tiene que pasar esto de venir a así de forma tan improvisada, que hasta llegar no se sabía si jugaba. Hoy a la mañana que el aeropuerto está cerrado, que está abierto, que no saben…. Por eso después, uno a medida que va conociendo, le pasa al fútbol peruano lo que le pasa, por toda esta cosa que pasa”, sostuvo Pipo.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' por 3-0 en Tarma por la fecha 6 del Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

“Ellos terminaron justificando el triunfo. El primer tiempo fue un poco más parejo, pero es anormal. Salimos a las 5 de la mañana sin desayuno, sin comer, llegamos… No es profesional, no es una cosa profesional y es lo normal que te tiene que pasar”, añadió.

Con la nueva derrota acontecida, la segunda en calidad de visitante en lo que va del Torneo Apertura, los Blanquiazules han dado pie a quedar relegados en la parte alta de la clasificación, teniendo en cuenta que Universitario de Deportes y FBC Melgar deben partidos.

Matías Succar intentando eludir a Carlos Grados. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

La mirada de Gorosito

Al estratega argentino, hasta ahora, le cuesta creer cómo un torneo de América del Sur puede pretender dar un salto de calidad si su organización deja mucho que desear y sobre todo repercute en el desempeño de los clubes que se hacen presentes en escaparates internacionales intentando dejar en alto la bandera del Perú.

“Es muy difícil construir prestigio, un montón de cosas y muy fácil tirarlo a la borda en dos minutos”, dijo Néstor Gorosito añadiendo que “lo que pasa es que después con un punto, entras a una copa, sales campeón y no hay que regalar más, esta vez se regaló y mucho. No le quito mérito al equipo contrario que nos superó en el segundo tiempo y justificó el triunfo”.

Por su parte, el atacante Alan Cantero ha esgrimido una explicación para contextualizar las razones de la resonante caída. “Se notó una superioridad de ellos, más que nada porque están acostumbrados a jugar ahí. Fue mi primera vez jugando en la altura, pero bueno, tampoco son excusas. Nosotros donde vamos tenemos que ganar”, declaró.

El 1 de abril, Alianza Lima aparecerá nuevamente, pero esta vez para debutar en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025 frente a Club Libertad, en el estadio Alejandro Villanueva. El CT de Pipo Gorosito, desde luego, dispondrá con su mejor oncena destacando la presencia de Guillermo Viscarra, Carlos Zambrano, Pablo Cepellini y Hernán Barcos.