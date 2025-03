Partidos de hoy, sábado 29 de marzo: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 29 de marzo, la agenda deportiva está repleta de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Alianza Lima y Sporting Cristal saldrán con todo para mantenerse en carrera hacia el título nacional, peruanos en el extranjero tendrán acción, Lionel Messi podría reaparecer en Inter Miami, selección peruana Sub 17 buscará su primer triunfo en el Sudamericano, y mucho más.

El cuadro de Néstor Gorosito enfrentará a ADT en Tarma después de varias idas y vueltas tras pedido de postergación de los ‘íntimos’ por problemas logísticos. El DT determinó viajar con un equipo totalmente alterno, donde solo Alan Cantero, Fernado Gaibor, y Ángelo Campos son los más experimentados; esto pensando en el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Por su lado, los ‘celestes’ están obligados a cortar mala racha de dos derrotas consecutivas frente Deportivo Binacional en el estadio Alberto Gallardo. Los de Guillermo Farré necesitan reencontrarse con el triunfo para mantenerse como candidato a levantar el Torneo Apertura 2025.

Además, Renato Tapia estará frente a frente con Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 19 de LaLiga de España 2024/2025. Leganés está obligado a sacar un buen resultado para no complicarse con el tema del descenso, y el volante peruano deberá empujar a su equipo a obtener los tres puntos.

Y continuará la Liga Peruana de Vóley 2025 con el arranque de la fecha 6, la cual tendrá un partidazo de pronóstico reservado: Alianza chocará con Regatas Lima por su clasificación a los cuartos de final. Ambas escuadras necesitan la victoria para mantenerse en carrera a falta de dos encuentros para que termine el octogonal final.

Leganés se enfrentará a Real Madrid en Santiago Bernabéu por LaLiga

Partidos de Liga 1

- Deportivo Garcilaso vs Sport Boys (18:00 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Sudamericano Sub 17

- Chile vs Argentina (16:30 horas / D Sports 2, DGO)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano (15:15 horas / Latina Televisión, Movistar Deportes)

Partidos de LaLiga

- Real Sociedad 2-1 Valladolid (Finalizado)

- Espanyol vs Atlético de Madrid (10:15 horas / D Sports, DGO)

- Alavés vs Rayo Vallecano (12:30 horas / D Sports, DGO)

Partidos de Serie A

- Como vs Empoli (09:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Venezia vs Bologna (09:00 horas / Disney+)

- Juventus vs Genoa (12:00 horas / ESPN, Disney+)

- Lecce vs AS Roma (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburgo vs Heidenheim (09:30 horas / Disney+)

- Bayern Munich vs St. Pauli (09:30 horas / Disney+)

- Hoffenheim vs Augsburgo (09:30 horas / Disney+)

- Borussia Monchengladbach vs Leipzig (09:30 horas / Disney+)

- Holstein Kiel vs. Werder Bremen (09:30 horas / Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart (12:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Reims vs Olympique Marsella (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Saint Étienne vs PSG (13:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- AS Mónaco vs Niza (15:05 horas / ESPN 2, TV5 Monde, Disney+)

Partidos de Championship

- Watford 0-0 Plymouth (Finalizado)

- Burnley vs Bristol City (10:00 horas / Disney+)

Partido de Eredivisie

- NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar (15:00 horas / Disney+)

Partidos de FA Cup

- Fulham 0-3 Crystal Palace (Finalizado)

- Brighton vs Nottingham Forest (12:15 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiana

- Deportivo Pasto vs Deportivo Cali (18:05 horas / Fanatiz, RCN Nuestra Tele)

- Independiente Medellín vs Águilas Doradas (21:10 horas / Fanatiz, RCN Nuestra Tele)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Vinotinto FC vs U. Católica (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- Deportivo Cuenca vs LDU Quito (18:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Mushuc Runa vs Emelec (19:00 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol argentino

- Instituto vs San Martín SJ (14:30 horas / Disney+, Fanatiz)

- Central Córdoba vs Argentinos Juniors (16:30 horas / Fanatiz)

- Independiente vs Godoy Cruz (16:4 horas / Fanatiz, TyC Sports Internacional)

- River Plate vs Rosario Central (19:00 horas / ESPN, Disney+, Fanatiz)

Partidos de MLS

- New England Revolution vs New York RB (13:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- Toronto FC vs Vancouver Whitecaps (13:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- Colorado Rapids vs Charlotte FC (15:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- DC United vs Columbus Crew (18:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- Atlanta United vs. New York City (18:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- Inter Miami vs. Philadelphia Union (18:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- Chicago Fire vs CF Montreal (19:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- FC Dallas vs. Sporting KC (19:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- Minnesota United vs. Real Salt Lake (19:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- Nashville SC vs. FC Cincinnati (19:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- LA Galaxy vs. Orlando City (22:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- San Jose Earthquakes vs. Seattle Sounders (22:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)

- San Diego FC vs. LAFC (22:30 horas / MLS Season Pass, Apple TV)