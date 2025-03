“Gareca debe irse ahora mismo, es un fracaso gigantesco”: El gestor que impulsó la Generación Dorada en Chile exige la salida del ‘Tigre’

Sergio Jadue exige la salida de Ricardo Gareca de la selección de Chile. - Crédito: PHOTOSPORT

Ricardo Gareca, en estos momentos, es el personaje más criticado y resistido en Chile por su pésima gestión al mando de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con solo 5 unidades de 24 posibles, su continuidad en Quilín pende de un hilo mientras las calles exigen su salida inmediata.

A esa corriente reaccionaria se ha unido Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que impulsó la era de la Generación Dorada, quien ha exigido la renuncia del Tigre al igual que la de su sucesor en el puesto Pablo Milad.

En un extenso decálogo, propalado en su cuenta oficial en la red social X, apuntó cada uno de los errores cometidos en Juan Pinto Durán a lo largo de las Clasificatorias 2026, enfatizando que el fallo más garrafal ha sido sostener a un Gareca que ha constituido un “fracaso gigantesco” para la nación.

“Gareca debe irse ahora mismo. Es un fracaso gigantesco. 5 de 24 puntos. No se sostiene. Debió irse antes y lo respaldaste meses atrás cuando había que sacarlo y salvar la clasificatoria. Exígele la renuncia inmediata. Pero con eso no basta”, sostuvo.

“Dos fracasos clasificatorios consecutivos (el Consejo jamás lo ha aceptado, pero te lo aguantan porque eres útil). Clubes dominados por representantes; multipropiedad grosera, jamás combatida. Obviada. Series menores abandonadas; ANFP quebrada, a la deriva, entregada”, prosiguió.

Finalmente, Jadue le recomendó a Milad “una cosa por hacer: presenta la renuncia, descomprime el ambiente y llama a elecciones anticipadas para que una persona con nuevo ímpetu, y sin compromisos, lidere los necesarios cambios que el fútbol chileno requiere hoy para salir del peor momento de su historia”.

Falta de liquidez

Por más que el clamor popular pida la destitución de Ricardo Gareca, lo cierto es que desde los pasillos de la ANFP hay una problemática que impide cualquier cese de labores con el ’Tigre‘: la economía enclenque que no permite acometer el despido. La falta de liquidez, de momento, hace imposible romper el contrato del técnico argentino.

“El finiquito sería altísimo si los desvinculamos hoy, tenemos que analizar con el directorio, son decisiones que se toman en conjunto, lo mismo hicimos para traer a este técnico que también quería ustedes. Tendremos que conversarlo de manera profunda y en frío”, dijo el presidente Pablo Milad.

Por su lado, Gareca no piensa en lo más mínimo en desmarcarse de la dirección técnica de Chile, a la que llegó hace un año en reemplazo de Eduardo Berizzo. Aún está totalmente convencido de que puede darle vuelta a la complicada situación en las Eliminatorias 2026, aunque desde Quilín consideran que su proceso ya no da para más y esperaron un gesto valiente reflejado en una renuncia, la cual nunca llegará.

“Estoy contento. Me gusta. No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad”, indicó Ricardo.

