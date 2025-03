Eddie Fleischman apuntó contra Paolo Guerrero por quejarse de árbitro chileno: “Hay que pensar antes de decir barbaridades”

El 'Depredador' perdió los papeles en entrevista. (Video: Movistar Deportes)

La reciente derrota de la selección peruana ante Venezuela (1-0) por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026 ha dejado una desazón total en el pueblo ‘incaico’. Y es que muchos señalan que el árbitro Cristián Garay perjudicó al combinado ‘blanquirrojo’ en el estadio Monumental de Maturín con decisiones puntuales como el penal de Carlos Zambrano, el gol anulado a Bryan Reyna y otras más.

El primero en salir al frente para levantar su voz de protesta fue el capitán de la ‘bicolor’, Paolo Guerrero. El delantero de 41 años explotó en plena entrevista manifestando que no podían colocar una terna chilena en un partido tan importante en la lucha por el boleto a la respeca de la próxima edición de la Copa del Mundo.

“Somos cojudos, somos cojudos, no nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, no nos pongan chilenos. ¡No me jo...!”, fueron las palabras del popular ‘Depredador’ post derrota ante la ‘vinotinto’, que puso a la escuadra nacional a cinco puntos de la tan ansiada zona de repechaje

Ciertos hinchas aplaudieron la postura de ‘PG9′, sin embargo, otros lo cuestionaron. Por ejemplo, el periodista deportivo Eddie Fleischman utilizó su cuenta de X (antes llamada Twitter) para apuntar contra el experimentado ‘nueve’ luego de brindar declaraciones explosivas sobre la designación de Cristián Garay y compañía.

“‘Somos cojudos, no nos pueden poner un árbitro chileno’. Habría que intentar pensar antes de decir barbaridades así, cuando la terna arbitral fue designada hace 50 días y nadie dijo nada. Igual falta total de criterio de CONMEBOL y lo dije. ¡Basta de victimización en el Perú!”, sentenció.

Minutos después, el ‘Colorado’ -como lo conocen al comunicador- le respondió a un usuario en dicha plataforma, que le manifestó que él también se victimizaba. “Lo que advertí desde en inicio de las Eliminatorias es que es un absurdo que dirijan jueces que compiten en el mismo torneo. Siendo todos contra todos, los árbitros no deberían ser de Conmebol, pero a esos, los valores del deporte les importan un comino”.

Renzo Garcés se sumó a las declaraciones contra el arbitraje

Cabe señalar que Paolo Guerrero no ha sido el único de la delegación peruana que ha protestado sobre el arbitraje de Cristián Garay. Su compañero en la selección nacional y Alianza Lima, Renzo Garcés, manifestó su descontento por la designación del juez chileno en un encuentro tan clave como el de contra Venezuela.

“Pienso que poner a una terna chilena para este partido da mucho qué pensar. En lo personal, no fue penal el que nos cobran, y cuando, supuestamente, revisaron la jugada en el VAR no se tomaron nada de tiempo”, fue lo que dijo post derrota.

Eddie Fleischman cuestionó a Jorge Fossati por no poner a André Carrillo

Por otro lado, Eddie Fleischman habló sobre el rendimiento de la selección peruana en la derrota ante Venezuela por Eliminatorias 2026 y destacó el nivel de André Carrillo, quien pudo darle una asistencia a Bryan Reyna para el gol del empate, pero el árbitro lo anuló.

El periodista criticó a los dos extécnicos -previo a Óscar Ibáñez- por no considerar a la ‘Culebra’. “Es imperdonable que para (Juan) Reynoso y (Jorge) Fossati, Carrillo no haya tenido consideración alguna. Es, largamente, el mejor jugador de Perú”.

También, Fleischman cuestionó a Carlos Zambrano por cometer penal al derribar a Josef Martínez. “Zambrano, solo era sostenerlo y que no voltee, una falta tonta producto de una mal entendida vehemencia. Rondón le da la ventaja a Venezuela sobre Perú a los 40′ del primer tiempo”.

¿Perú tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026?

Con la derrota consumada ante Venezuela, la selección peruana quedó al borde de la eliminación de la Copa del Mundo 2026. Actualmente, se ubica en la penúltima posición, igualada en puntaje con Chile (10 puntos), a cinco unidades de la zona de repechaje.

Sus últimos cuatro compromisos serán ante Ecuador y Colombia en junio, y ante Uruguay y Paraguay en setiembre. Por lo que, deberá sumar más de 6 puntos para quedarse con el último boleto de Conmebol y esperar otros resultados de Bolivia y los propios venezolanos.