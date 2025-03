Piero Quispe y los cuatro futbolistas que Óscar Ibáñez dejó fuera del Perú vs Venezuela por Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez no consideró a cinco futbolistas para el choque por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026. (L1 Max)

La selección peruana jugará un partido de todo o nada ante Venezuela esta noche por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El conjunto ‘bicolor’ se ve obligado a ganar en condición de visitante para seguir soñando con el boleto del repechaje para la próxima edición del máximo certamen FIFA.

El técnico interino Óscar Ibáñez sabe de esta exigencia, por lo que decidió apostar por gente de experiencia una vez más, tal y como lo hizo en el triunfo ante Bolivia. El exportero dejó fuera de la lista a cinco futbolistas, entre ellos dos llamados a ser los que encabecen el recambio generacional en la ‘blanquirroja’.

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que Piero Quispe, Miguel Araujo y Catriel Cabellos fueron los seleccionados por el entrenador nacional para que no formen parte del encuentro ante la ‘vinotinto’ en el estadio Monumental de Maturín. A su vez, adelantó que otros dos jugadores quedarían al margen de la nómina.

El comunicador complementó su información dicha en su programa de Youtube llamado ‘Hablemos de Max’ mediante Twitter una hora después. El reportero de L1 Max señaló que Jesús Castillo y Aldo Corzo tampoco estarán en la banca de suplentes durante el cotejo clasificatorio.

Aldo Corzo, Catriel Cabellos, Jesús Castillo y el mismo Miguel Araujo repiten ausencia en el partido de la selección peruana. Ibáñez dejó fuera de la lista a los tres primeros en mención ante Bolivia, mientras que el cuarto no estaba disponible para dicho encuentro a raíz de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

A Cabellos, Quispe y Araujo, se le sumaron Aldo Corzo y Jesús Castillo - Créditos: Movistar Deportes.

El motivo por el que Piero Quispe no jugará en Perú vs Venezuela

El hecho de que Piero Quispe no participe en el choque entre peruanos y venezolanos causó cierta sorpresa en el hincha de la ‘blanquirroja’. Y es que el volante nacional atravesaba uno de sus mejores momentos en el extranjero, defendiendo la camiseta de Pumas UNAM de la Liga MX.

El jugador de 23 años es titular indiscutible en el campeonato mexicano y venía de anotar dos goles en los últimos dos meses. Sin embargo, Óscar Ibáñez ha decidido no darle minuto alguno al dejarlo en el banco de suplentes ante Bolivia y no incluirlo en la nómina ante los ‘llaneros’.

“Al salir Peña del equipo titular para que entre Aquino, Peña va al banco, entonces Ibáñez considera que si tiene que meter un volante creativo por Carrillo, va a ser Peña, por tal razón Quispe sale de la lista automáticamente”, explicó Peralta sobre el motivo por el cual el ‘10′ de Pumas UNAM no jugará el Perú vs Venezuela.

Piero Quispe no sumará minuto alguno en esta fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Alineación de Perú para enfrentar a Venezuela

Con la confirmación de los cinco futbolistas que no formarán parte de la lista, Óscar Ibáñez tiene claro las variantes que tendrá en el Perú vs Venezuela y también el once titular que pondrá en el estadio Monumental de Maturín este martes 25 de marzo. El exguardameta hará tres modificaciones en cuanto nombres y una con respecto a posiciones.

La selección peruana pasará de un 4-3-3 a un 4-5-1. Pedro Gallese continuará en la portería; Carlos Zambrano entrará por Luis Abram como central y Renzo Garcés pasará a la izquierda; Marcos López reemplazará a Miguel Trauco como lateral izquierdo; Luis Advíncula también seguirá en la banda derecha.

Renato Tapia y Pedro Aquino -que sustituirá a Sergio Peña- se repartirán el mediocampo. Un poco más adelantado estará André Carrillo. Los extremos serán Andy Polo y Bryan Reyna. El capitán Paolo Guerrero comandará el ataque como ‘nueve’ solitario.