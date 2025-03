Erick Noriega contó que Carlos Zambrano lo motivó para patear su penal ante Boca Juniors: “No quise ir, me daba miedo”

Carlos Zambrano motivó a Erick Noriega a ejecutar su penal contra Boca Juniors, en La Bombonera. - Crédito: Composición Infobae

Indudablemente, uno de los futbolistas más importantes en los planes de Néstor Gorosito en Alianza Lima es Erick Noriega. El polifuncional deportista, que actúa tanto como central como mediocentro de primera línea, es indispensable en cualquier armado táctica. Su solvencia y clarividencia lo posicionan como un puntual sustancial.

Otra característica que juega a favor del Samurái es su temple en momentos de mucha carga emocional, siendo un caso ejemplar la definición de penales contra Boca Juniors, en La Bombonera, por el pase a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores. Allí, el peruano-japonés tuvo un papel crucial al cobrar con efectividad un remate que demostró su valía.

Erick Noriega, central de élite en Alianza Lima. - Crédito: Liga Profesional

Sin embargo, lo que muchos recién se han dado cuenta es que a Noriega, de un momento a otro, le invadieron los nervios y el suspenso en la tanda. Su firmeza característica desapareció de golpe cuando se fue acercando al manchón desde los doce pasos. La imponente presencia del portero Leandro Brey acompañada de la vibrante afición xeneize, por un instante, impresionaron al aliancista.

“Sí sabía que le iba a pegar ahí. Siempre dije que le pegaría ahí y fuerte, pero también cuando me estaba acercando al arco ya veía al arquero grandote y el arco más chico. ¿Ahora que hago?, dije. Arriba fuerte nomás. Pero ten cuidado con resbalarte y todo. Respiré, pero al principio sí estaba nervioso”, mencionó en conversación con el podcast Enfocados.

El Samurái fue el cuarto ejecutante en la tanda de penales contra los xeneizes, en la Copa Libertadores 2025. | VIDEO: Telefé

Aun así, Noriega se sacudió ese miedo y con una personalidad arrolladora lanzó con éxito su disparo, aunque confiesa que quiso atribuirle su responsabilidad a un compañero de mayor experiencia. “No mandaron a patear, preguntaron quién quería. No sé por qué mi mano se levantó sola”, sostuvo entre risas.

“Y en el momento que tenía que salir a patear, no sé por qué en mi corazón dije que no, no voy, me arrepiento. No puedo, tenía miedo. Era el único que estaba arrodillado. Y le digo al Káiser [Carlos Zambrano], ‘¿no quieres ir tú?’ No, anda tú; tú puedes, me dijo. Me paré, di los primeros pasos. Te lo juro que dije me regreso, pero agarré la pelota, le di su besito y vamos adentro. Pateé fuerte y ya cuando entró qué alivio”, añadió Noriega.

Erick Noriega, futbolista sustancial en Alianza Lima. - Crédito: Andina

De vetado a pilar

Erick no es ningún desconocido en los fueros internos de Alianza Lima. Su carrera como juvenil empezó en La Victoria, aunque con algunas interrupciones en el exterior para luego volver a la que considera su familia y sobre todo su hogar.

Sin embargo, en su retorno último se encontró con una negativa inesperada del técnico de turno Guillermo Salas: “Recuerdo una vez que fue gente que no había entrado en lista para un partido y la combinaron con la reserva, que eran cuatro personas; pero tampoco estaba el comando técnico. En eso, me llamaron y dijeron que no iba a ser aceptado en primera”.

Alianza Lima enfrentó a Cusco FC por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

“Pensé en que quería dejar el fútbol, porque no caía nada. Buscaba qué hacer. Mi tío tiene una empresa de transportes y tuve que cargar cajas […] Me puse de profesor de vóley”, sumó Noriega, cuya carrera encontró un nuevo punto de partida en Comerciantes Unidos para posteriormente ir al alza.

Su buen hacer en Cutervo lo llevó a la U23 de Perú y luego volvió por todo lo alto a Alianza Lima, haciéndose de un hueco hasta consolidarse como un inamovible. Ahora, es una de las caras nuevas de la selección peruana en el camino a clasificar a la Copa del Mundo 2026.