Arturo Vidal se incomodó con ácida pregunta de periodista antes del Chile vs Ecuador: “¿Cómo te voy a decir quién es el responsable?”

El mediocampista tuvo que defender a compañeros y técnicos que pasaron por la 'roja. (Video: Rodrigo Sepúlveda)

Arturo Vidal vivió incómodo momento en la conferencia de prensa de Chile con miras al choque frente a Ecuador por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026. El ‘Rey’ tuvo que responder ácida pregunta y pidió a periodista preocuparse por el partido del martes 25 frente al ‘tricolor’, al que está obligado a ganar, pues está último en la tabla de posiciones.

Como es costumbre en todas las selecciones, jugadores y entrenadores conversan con los medios días previos al duelo oficial. Y en la ‘roja’, apareció el mediocampista de Colo Colo, referente del equipo, quien suele estar envuelto en la polémica cada vez que está frente a un cámara, aunque esta vez no pasó necesariamente así.

“¿Quién crees que es el mayor responsable de la situación de la ‘roja’ actualmente? ¿Los jugadores o el técnico? ¿Crees que no se consideró a otros futbolistas?”, le preguntó un periodista del medio ‘La Chispa del Deporte’. Arturo Vidal, con cierta molestia, defendió a todos los involucrados en el proceso clasificatorio de la selección de Chile.

“Yo creo que es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que me interesa a mí de la selección. ¿Cómo te voy a decir quién es el responsable? La selección es de muchos jugadores, de entrenadores que han pasado. Es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que tenemos por delante. Tenemos un partido a muerte”, señaló.

“Eso pregúntalo cuando termine la Eliminatoria, o al principio que es más fácil. Pero creo que ahora estamos concentrados en el martes, en sacar los tres puntos. Después, la gente que sabe dirá quién es el responsable. Pero ahora estamos metidos con lo que pueda pasar el martes”, acotó Arturo Vidal.

Arturo Vidal confía en Chile

Cuando fue consultado por un supuesto mal ambiente, el ex Bayern Munich y Juventus, indicó que todos están unidos y enfocados en superar a Ecuador ante su gente. “El ambiente del que me hablas, que se ve en redes sociales o dicen los periodistas aquí en Chile... el ambiente aquí en la selección está con mucha fe de que esto lo vamos a dar vuelta, y que todavía tenemos chance de pelear un cupo para ir al Mundial”, lanzó.

Entorno al duro presente como colista de las Eliminatorias, respondió: “Si lo miras así, dos triunfos en la Eliminatoria, claramente es un mal porcentaje. Pero todavía tenemos opciones de clasificar. Son selecciones fuertes, pero el chileno cuando tiene dificultades en la vida, siempre saca lo mejor de ello. Eso es lo fuerte de este grupo”.

Arturo Vidal también se refirió al estado anímico de Ricardo Gareca como DT de Chile. “Al profesor lo veo bien. Él está muy concentrado, nos está motivando en cada entrenamiento, en cada charla. Eso es muy importante, más en este momento”.