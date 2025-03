Hernán Barcos confía en los triunfos de Universitario y Sporting Cristal ante River Plate y Palmeiras: “Empiecen a elevar el fútbol peruano”

El jugador de Alianza Lima señaló que los dos equipos peruanos pueden superar a River Plate y Palmeiras. (L1 MAX)

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 ha dejado sensaciones divididas en los peruanos. Y es que los tres representantes nacionales se han ubicado en series complicadas con rivales históricos y con un mayor presupuesto económico. Algo que ha generado desilusión, como también, ha provocado una corriente de sublevación.

Todos los personajes que pertenecen al sistema del fútbol peruano han celebrado el hecho de que les tocara grandes contrincantes en esta edición del certamen de Conmebol, pues consideran que es una buena oportunidad para medir su nivel y sobre todo reinvindicarse ante muchas temporadas de fracasos a nivel internacional.

Por ejemplo, Hernán Barcos sorprendió a todos en una reciente entrevista con Radio L1 Max. El popular ‘Pirata’ está convencido de que Sporting Cristal -que se ubica en el Grupo G junto a Palmeiras, Bolívar y Cerro Porteño- puede ganarle al conjunto brasileño en lo que será su debut en el máximo torneo del continente.

“Hay que creer, comiencen a elevar al fútbol peruano, ves el grupo que le tocó a Cristal y ya lo dan por perdido, por el grupo que le tocó, se le ve en las redes, en ustedes mismos, en los comentaristas, en lo que piensan del fútbol. Pero por qué Cristal no le puede ganar a Palmeiras acá el primer partido, son 11 contra 11 y se puede”, exclamó.

Sporting Cristal hará su debut en la Copa Libertadores 2025 enfrentándose a Palmeiras en condición de local.

El delantero de Alianza Lima también confía que su clásico rival, Universitario de Deportes, pueda repetir la hazaña hecha por ellos ante Boca Juniors y eliminar a River Plate del Grupo B. “La ‘U’ también le puede ganar a River, son 11 contra 11 y hay que jugarlo, cada uno está en su momento, creo que si los equipos peruanos comenzamos a confiar en nosotros mismos y a darle ese toque de jerarquía”.

Asimismo, Barcos señaló que los equipos peruanos -que participarán en la Libertadores y Sudamericana- cuentan con planteles de jerarquía, pero que deberán creer en sí mismos para conseguir resultados en las presentes ediciones de las competencias internacionales.

“Si ves los planteles de los seis equipos que están jugando copas internacionales, son todos planteles de jerarquía, hay que creer, trabajar y convencerse que sí se puede. Después dentro de la cancha, puede pasar cualquier cosa, puedes perder los 6 partidos porque es fútbol, es así, pero la convicción con la que se tiene que entrar a jugar, es vamos a ganarle, vamos al Morumbí, vamos a ganarle, después de vemos. Si nosotros vamos ‘Uy el Morumbí, uy la Bombonera’, ya entras perdiendo 1-0 y cuando te das cuenta que puedes competir, ya es tarde”, sentenció.

Hernán Barcos le mandó mensaje a Universitario y Sporting Cristal para enfrentar a River Plate y Palmeiras en Copa Libertadores 2025.

“Piensan que los equipos peruanos son ganables”

Hernán Barcos siguió con su discurso positivo -que ha calado muy bien en los fanáticos peruanos- y realizó una advertencia a los equipos rivales de los clubes nacionales en la Copa Libertadores 2025. El delantero argentino afirmó que no será fácil venir a Perú y llevarse puntos.

“La presión la tienen los demás, que en principio piensan que los equipos peruanos ‘bueno aquí tenemos uno para ganarle’, la mayoría piensa, ahora saben que no es así, que no es tan fácil, no van a venir al Perú, tanto nosotros, a la ‘U’ y a Cristal, no van a venir a ver qué pasa, van a venir jugar, porque sino se van a llevar una sorpresa, eso es lo lindo del fútbol, lo que Alianza consiguió fue un triunfo para el Perú”, acotó.

El objetivo de Alianza Lima: pasar a octavos de Copa Libertadores

Por último ‘HB9′ se refirió al máximo objetivo de Alianza Lima en la presente edición de la Copa Libertadores: “Nosotros entramos a ganar todos los partidos, el primer objetivo es clasificar a octavos, que hace muchísimo tiempo no se consigue y creo que estamos en el momento de dar ese salto internacionalmente”.