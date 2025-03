¿Flavia Montes jugará ante Alianza Lima?: DT de San Martín se refirió a la recuperación de la central tras no jugar el último partido

DT de San Martín se refirió a la recuperación de Flavia Montes tras lesión en la rodilla. Crédito: Prensa USMP

Este miércoles 18 de marzo, se llevará a cabo un partido crucial en la Liga Peruana de Vóley 2024/25: se jugará en Alianza Lima vs San Martín, que quedó pendiente de la fecha 3 de la Fase 2 del campeonato. Ambos equipos esperan contar con todas sus jugadoras para este importante desafío en el Polideportivo de Villa El Salvador; sin embargo, hay dudas sobre la presencia de Flavia Montes.

La central de 24 años sufrió una lesión en la rodilla, que le impidió jugar el último encuentro de las ‘santas’ contra Circolo Sportivo Italiano. Si bien integró la convocatoria de su equipo, no llegó a jugar ningún minuto por decisión técnica. Ya en la previa del enfrentamiento ante las aliancistas, Vinicius Gamino -DT de la USMP- se refirió a la recuperación de la jugadora.

“Vamos a evaluar todo en el tema de Flavia. Ella necesitaba descanso. Continúa haciendo un tratamiento, haciendo pesas y trabajando con nuestro fisioterapeuta para que pueda estar con nosotros a lo largo de toda la competencia. Es una jugadora importante para nuestro equipo”, comentó el entrenador brasileño a la prensa local sobre la situación actual de Montes.

Vinicius Gamino no dio ninguna pista sobre la posibilidad de que Flavia pueda disputar el encuentro ante Alianza Lima. Lo cierto es que la jugadora sigue asistiendo a los entrenamientos, haciendo algunos trabajos diferenciados del grupo, y espera poder estar al 100% físicamente cuánto antes. Dos semanas atrás, ella misma reveló que padeció un desgarro de 8 milímetros en la rodilla, pero se mantuvo en la cancha. “Tendría que estar con la pierna rota para dejar a mi equipo”, dijo entonces.

El entrenador Vinicius Gamino también se refirió al próximo duelo contra Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley. (Video: Dosis de Voleibol)

Cabe mencionar que el encuentro entre Alianza Lima y la Universidad San Martín se jugará este miércoles 19 de marzo a partir de las 17:00 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. Este duelo corresponde a la tercera jornada de la Fase 2, reprogramado debido a la participación de las ‘íntimas’ en el Sudamericano de Clubes 2025 que tuvo lugar en Belo Horizonte.

Vinicius Gamino elogió el nivel de Alianza Lima

Vinicius Gamino también se refirió a la destacada participación de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2025, donde las ‘blanquiazules’ lograron el subcampeonato. El director técnico de San Martín elogió el desempeño de las aliancistas, destacando la relevancia de su logro internacional para el voleibol peruano.

“Alianza es un gran equipo. Tuvo un resultado buenísimo en el Sudamericano, fue una bellísima participación, importante para el voleibol peruano y para que las cámaras también miren un poquito para acá. Es un rival fuerte que nos va a exigir bastante y espero que nosotros también le podamos exigir”, afirmó el estratega brasileño.

Alianza Lima ganó la medalla de plata en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2025.

Molestia por el puntaje en el duelo contra Circolo

En cuanto al reciente encuentro ante Circolo Sportivo Italiano, Vinicius Gamino no dejó del lado la polémica que transcurrió debido a un problema relacionado con el puntaje, que generó incomodidad en su equipo. El técnico brasileño expresó su molestia y, aunque minimizó la importancia del error, destacó la necesidad de mejorar en esos aspectos.

“Se tiene que mirar en la planilla. Cuando Brenda (Lobatón) fue al servicio, el marcador estaba 21 o 22, y cuando perdimos el punto y volteó ya estaba en 24. Yo me molesto conmigo allí, pero no estoy más preocupado con eso, porque no voy a decir que vamos a perder o ganar partidos por eso. Son fallas que son difíciles”, sentenció.