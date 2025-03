Bolivia tuvo que entrenar en Matute tras recibir prohibición del Estadio Nacional a poco de enfrentar a Perú: “Nos avisaron a última hora”

La selección de Bolivia no pudo entrenar en el Estadio Nacional de Lima y realizó sus prácticas en Matute. Crédito: @laverde_fbf

La selección peruana de fútbol afrontará un importante desafío este jueves 20 de marzo, cuando mida fuerzas con su similar de Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, el campo del Estadio Nacional todavía no está listo para recibir este enfrentamiento internacional. A dos días del encuentro, el coordinador general de la escuadra altiplánica reveló que aún no se puede hacer uso de las instalaciones de este recinto.

Carlos Pino, representante de la ‘verde’, manifestó la sorpresa que recibió al conocer que el coloso José Díaz todavía no está disponible, ya que aún se vienen realizando trabajos de reacondicionamiento del gramado (por el mal estado presentado en los últimos días). En ese sentido, el equipo dirigido por Óscar Villegas se vio impedido de hacer reconocimiento de campo y tuvo que entrenar en el estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute.

De hecho, el escenario del Instituto Peruano del Deporte (IPD) tampoco estará disponible el día previo a la contienda, por lo que la selección boliviana seguirá realizando sus prácticas en la cancha de Alianza Lima. “Nos comunicaron que no podremos reconocer el campo del Nacional. El motivo es que harán trabajos durante todo el día en la cancha. Por ese motivo entrenaremos en Matute”, dijo el directivo a la prensa local.

Asimismo, Pino explicó que los cambios imprevistos en las condiciones del estadio modificaron el cronograma inicial del equipo altiplánico. “El estadio no está en las mejores condiciones. A nosotros nos cambia un poco el plan, porque todo fue avisado a última hora. El correo donde se suspende eso lo recibo hoy a las 5 de la tarde y entonces tocó cambiar la planificación. Esperamos que los trabajos que hagan mañana (miércoles) sirvan para que los dos equipos desarrollemos un buen fútbol el jueves”, expresó.

La escuadra 'verde' no pudo hacer reconocimiento de campo en el coloso José Díaz por mal estado a pocos días del enfrentamiento contra Perú por Eliminatorias 2026. (Video: @JaxLatinMedia)

Respecto a esta prohibición en el Estadio Nacional, el coordinador de Bolivia aclaró que no considera que la situación sea injusta, ya que la misma medida fue aplicada a ambas escuadras. “Honestamente no lo considero injusto, no hay mayor polémica, porque a los dos equipos se nos ha prohibido entrenar en el Estadio Nacional y es lo que está contemplado dentro del reglamento”, afirmó.

Un duelo importante para ambos equipos

Las selecciones de Perú y Bolivia se alistan para un enfrentamiento crucial en las Eliminatorias 2026. En este encuentro estará en juego las aspiraciones de ambos elencos en la lucha por un boleto a la próxima Copa del Mundo. Si bien la ‘verde’ se encuentra en un mejor momento que la ‘bicolor’, este choque es de pronóstico reservado. Eso lo tiene claro el combinado altiplánico.

Carlos Pino dio a conocer las expectativas del elenco boliviano para el partido en el Estadio Nacional de Lima. “Bolivia no es favorito, no nos sentimos favoritos en nada. Venimos a hacer nuestro partido. Tenemos armas para hacer un gran partido con Perú, ellos también tienen sus armas, y será un lindo duelo de clasificatoria”, expresó, destacando la competitividad y el respeto mutuo entre ambas escuadras.

Perú y Bolivia se enfrentarán en el Estadio Nacional. Crédito: REUTERS/Ernesto Benavides

La selección peruana está obligado a ganar para mantenerse con vida en la competencia. El combinado patrio, que ahora tiene como DT a Óscar Ibáñez, se encuentra en el último lugar de la tabla con solo siete puntos, por lo que necesita sumar la mayor cantidad de unidades frente a Bolivia y Venezuela para continuar con chances de clasificar. Por su parte, la ‘verde’ está posicionado provisionalmente en la séptima casilla (13 puntos), el cual le da acceso al repechaje.