Pedro García nombró figura de Alianza Lima para revelar lo que le falta a Universitario en la Copa Libertadores: “Necesita su Hernán Barcos”

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal son los tres equipos que representarán al Perú en la Copa Libertadores 2025, y ya conocieron a sus rivales en la fase de grupos tras la realización del sorteo organizado por la Conmebol, el cual se llevó a cabo el pasado lunes 17 de marzo.

Los ‘cremas’ están en el Grupo B con River Plate, Independiente del Valle y Barcelona SC, mientras que los ‘blanquiazules’ integran el Grupo D junto a Sao Paulo, Club Libertad y Talleres de Córdoba. Y los ‘celestes’ se encuentran en el Grupo G con Palmeiras, Bolívar y Cerro Porteño.

Pedro García analizó el presente del equipo de Fabían Bustos para afrontar el torneo internacional, y reveló lo que le falta nombrando a figura de los ‘blanquiazules’. El periodista deportivo fue determinante al mencionar de que los ‘merengues’ deben encontrar a su goleador para poder soñar con la clasificación a octavos de final.

“Hay una situación que también se le ha dado a Alianza Lima y ahora lo llevo a la ‘U’; odio comparar, pero es una referencia precisa. Hernán Barcos jugó seis partidos de Copa; el último partido fue contra Deportes Iquique un rato porque se lastimó, y el primero con Nacional con Paraguay, también un rato porque entró al final y, en el medio, jugó cuatro partidos. Hizo cuatro goles, o sea que Alianza - más allá de la propuesta, el esfuerzo, la parte mental que estuvo muy arriba y el atrevimiento - tuvo un goleador, Hernán Barcos. Tú necesitas traducir en gol las pocas situaciones que tienes; Barcos lo consiguió y Kevin Quevedo hizo tres goles; o sea, Alianza tuvo gol. Vuelta de página, agarra a la ‘U’, no jugó internacionalmente. Necesita la ‘U’ para avanzar encontrar quién va a hacer los goles de Hernán Barcos en la ‘U’, necesita estadística positiva en materia de gol y la pregunta es, ¿quién va a hacer los goles de la ‘U’?”, apuntó Eloy en el programa de ‘Vamos al VAR’.

-Así se jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 crédito @Libertadores / X

Por su lado, Alan Diez aprovechó para puntualizar lo que necesita mejorar el cuadro de Guillermo Farré para realizar un buen papel en el campeonato Conmebol y también usó a los ‘íntimos’ para graficar los puntos débiles de los ‘cerveceros’. “¿Qué le falta a Cristal?, para mí le faltan refuerzos. Con todo respeto y el cariño que le tengo a los chicos de Cristal, pero mira la defensa de Alianza Lima que tiene para jugar la Copa Libertadores: Carlos Zambrano y Renzo Garcés, Cristal tiene Romero y Pósito”.

“Es ridículo decir que un grupo es accesible”

Pedro García fue tajante al mencionar de que ningún grupo que están Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal la tienen fácil, pidió no decir que algún equipo tiene más chances que otros porque el nivel de la Copa Libertadores 2025 es superior.

“Te voy a rogar algo: es ridículo que los peruanos digamos que el grupo es accesible; nada es accesible para nosotros, nada. Accesible no existe; existe plantearte competir y ganar, pero accesible no existe. No lo digamos, nada es accesible”, apuntó el periodista deportivo.