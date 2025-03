Aixa Vigil se sinceró sobre la derrota de Alianza Lima en la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2025: “Praia salió molesto”

Aixa Vigil se sinceró sobre lo que sucedió en la final de Alianza Lima contra Dentil Praia en el Sudamericano de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima rozó la gloria en el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2025. Tras una gran campaña, el equipo dirigido por Paulo Milagres llegó a la final del certamen internacional, pero no logró levantar el trofeo tras caer duramente en la disputa contra el título ante Dentil Praia. Aixa Vigil se sinceró sobre lo sucedido en aquel partido, en que las ‘blanquiazules’ se vieron completamente superadas y no pudieron consagrarse campeonas.

Días antes del duelo decisivo contra Praia, el cuadro aliancista había logrado un histórico triunfo ante el mismo rival. En el cierre del Grupo B, las ‘íntimas’ se impusieron 3-1 sobre el conjunto brasileño contra todo pronóstico y clasificaron a semifinales como primeras.

“En el camarín el profe dijo algo muy cierto. Era uno de los pocos partidos en el que Alianza no entraba como favorito y ellas tenían toda la responsabilidad (presión) de ganar, jugaban en Brasil, tenían muchas seleccionadas y jugadoras muy buenas. Nosotras solo salimos a disfrutar y el resultado fue positivo”, señaló Aixa Vigil sobre la clave de aquel triunfo en declaraciones para el programa ‘Somos Vóley’ de Latina Deportes.

La opuesta de 23 años resaltó la concentración del equipo durante el torneo y dimensionó lo logrado en esa importante victoria en Belo Horizonte. “Estábamos felices, super concentradas en lo que seguía, pero felices porque estábamos haciendo un buen trabajo y como equipo eso era super gratificante eso”, dijo.

La joven voleibolista 'blanquiazul' explicó lo sucedido en la disputa del título internacional, en la que su equipo se vio superado con un 3-0 categórico. (Video: Latina Deportes)

A pesar de haber ganado 3-1 ese partido y haber superado las semifinales sin muchos problemas, Alianza Lima no pudo repetir un resultado favorable en la final. El conjunto ‘blanquiazul’ se vio apabullado por Praia con un contundente 3-0 en el marcador, lo cual le privó del título. Aixa Vigil se sinceró sobre el dominio de las brasileños en ese enfrentamiento y detalló lo sucedido.

“Praia salió a ganar. El día anterior, en semifinales, Minas iba ganando 2-0 de manera contundente y Praia les volteó el partido. Entonces venía con un estado anímico muy bueno para la final y con sed de revancha por haberle ganado en su casa 3-1”(...) Praia salió molesto, salió a jugar super mentalizado. Es un equipo de nivel muy alto y nosotras salimos a divertirnos porque la presión la tenían ellas. Estaban imparables” explicó la jugadora.

El futuro de Aixa Vigil en Alianza Lima

Entre otros temas, Aixa Vigil también se refirió a su futuro en Alianza Lima. Su plan es migrar pronto al extranjero, pero también le seduce la idea de disputar el Mundial de Clubes 2025 con las ‘íntimas’. Por ahora no tiene nada concreto y recién a final de la campaña en la Liga Peruana de Vóley analizará las alternativas que tiene para continuar su carrera.

“Está en mis planes jugar en el extranjero, ahora estoy mentalizada en el torneo peruano, pero terminando la temporada veré opciones fuera del país. Estoy super mentalizada en jugar más, terminar jugando como el año pasado. Honestamente, no he pensado en el futuro y entonces no sé qué podría pasar más adelante”, expresó la jugadora.

Aixa Vigil es figura en Alianza Lima Vóley. Crédito: Prensa AL

Vigil también mostró interés en varias ligas internacionales, destacando las de Brasil y Estados Unidos como las que más la atraen. “Me gustan varias Ligas. La de Brasil, Estados Unidos tiene un sistema que me gusta muchísimo, también la Italia, Francia y Europa en general, pero Brasil y Estados Unidos son las que más me llaman la atención ahora”, concluyó.

Cabe mencionar que Aixa tiene su nombre firmado en las páginas gloriosas de Alianza Lima, al ser clave en el primer título de la institución en la Liga Peruana de Vóley después de 31 años de sequía. Ahora, también formó parte del plantel que logró la hazaña en Belo Horizonte, con el subcampeonato sudamericano.