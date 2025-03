Roberto Mosquera lanzó fuerte comentario por el presente de Perú en las Eliminatorias 2026 y consideró “poco serio” el ofrecimiento de Ángel Comizzo

El técnico nacional se refirió a la actualidad de la 'bicolor' y sobre el ofrecimiento de Ángel Comizzo para desarrollar un proyecto en la FPF. (Video: Deporte Total)

La selección peruana se encuentra a pocos días de encarar el primer duelo de la fecha doble de marzo. El rival de turno será Bolivia, que se ubica en zona de repechaje, por lo que será un cotejo clave en el Estadio Nacional de Lima para intentar salir del último lugar de las Eliminatorias 2026 y acortar distancias. En ese sentido, Roberto Mosquera lanzó un duro comentario sobre el presente de la ‘bicolor’ en el proceso clasificatorio y consideró “poco serio” el ofrecimiento de Ángel Comizzo antes del ingreso de Óscar Ibáñez.

“El tema de Perú es que estamos en el tercer entrenador y eso no es saludable desde el punto de vista de que no ha habido un proyecto en el cual no solo dependemos del resutado. A veces el equipo juega bien, no logra el resultado y se cambia de entrenador. No es una crítica para la Federación Peruana de Fútbol, sino es un pensar muy mío. Cuando pasan tres entrenadores por una selección algo está sucediendo. Se cortan proyectos, o es por la manera de jugar o son por los resultados”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el medio boliviano, ‘Deporte Total’.

De la misma manera, aseguró que los resultados terminan mandando en el fútbol, algo que le ha pasado a él de forma personal.

“Si juegas mal y obtienes resutados, la cosa camina; pero si juegas bien y no obtienes resultados, la cosa no camina. Esa es la suerte del fútbol que ha sido creada por la competencia. La hinchada puede estar satisfecha o no. Yo he estado en equipos que siempre han jugado bien y no siempre han ganado, igual han cortado procesos”, indicó.

Juan Reynoso y Jorge Fossati no han podido a encaminar a Perú para la clasificación en las Eliminatorias 2026.

Para el exentrenador de Sporting Cristal, el hecho de que la FPF haya decidido echar a dos técnicos no es una buena señal. “Desde mi punto de vista, los procesos se tienen que mantener y mantener la ilusión hasta el final. Este no ha sido el caso de Perú que ha cambiado tres técnicos, yo respeto la forma de trabajar de la FPF, pero puedo o no estar de acuerdo”, comentó.

Y es que ni Juan Reynoso ni Jorge Fossati han podido encaminar a la selección peruana a la clasificación para el Mundial 2026. Ante ello, Óscar Ibáñez fue elegido por el directorio del organismo nacional por los próximos seis partidos y con una convocatoria cuya base es la que dejó Ricardo Gareca, tratará de luchar por el milagro.

Roberto Mosquera sobre el ofrecimiento de Ángel Comizzo

Por otro lado, Roberto Mosquera habló sobre Ángel Comizzo y la vez que expresó su deseo de dirigir a la selección peruana, siempre y cuando exista un proyecto a largo plazo sin acudir a dos Mundiales consecutivos (ocho años). El exDT nacido en Colombia se mostró en contra de esa intención y le pareció fuera de lugar.

“Eso es muy poco serio y muy poco responsable hablar de esa manera. El entrenador no es el que pone el tiempo que va a estar, son los avances y resultados. Una cosa es un equipo y otra cosa es una selección. Yo jamás me sentaría con el presidente de la Federación de Bolivia y decirle que quiero 10 años”, precisó.

Asimismo, el exmundialista con Perú en Argentina 1978 expuso dos posibilidades para que un estratega plantee un trabajo en una Federación. “Lo mínimo es quizás ir hasta la Copa América a ver qué pasa, y si se ve algo serio, seguimos. Lo otro es un contrato por todo el tiempo de la Clasificatoria, a ver si se clasifica o no. Pero 10 años nunca he visto y menos que un entrenador diga. Se tienen que poner de acuerdo la Federación con el entrenador y ver en qué tiempo uno puede cambiar las cosas”, sostuvo.

El DT argentino expresó su anhelo de encabezar a la 'bicolor' y liderar una transformación en el balompié nacional. (Video: Entre Ceja y Ceja)