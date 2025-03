Paolo Guerrero descartó que Óscar Ibáñez lo convenció para jugar por Perú y reveló el motivo: “Me siento mejor que cuando tenía 32 años”

El 'Depredador' descartó que Óscar Ibáñez lo haya convencido después de anunciar su retiro de la 'bicolor'. (RPP)

Paolo Guerrero volvió a ser convocado a la selección peruana más pronto de lo esperado. Y es que el mismo futbolista había anunciado su retiro de la ‘bicolor’ después de la derrota ante Argentina en la pasada fecha doble de las Eliminatorias 2026 celebrada en noviembre.

Habiendo pasado cuatro meses y con un nuevo comando técnico, el ‘Depredador’ encabezó la nómina para los decisivos partidos contra Bolivia y Venezuela. Por lo que volverá a ponerse la ‘blanquirroja’ y saldrá con todo a la cancha en búsqueda de los seis puntos que renazca la ilusión de ir al Mundial.

En su momento, se habló que el entrenador interino Óscar Ibáñez se encargó de convencer a ‘PG9′ de volver a la escuadra nacional con un llamado y una conversación. Algo que ha sido desmentido por el propio delantero en una reciente conferencia de prensa en la Videna.

“A veces hay personas que no entienden la pasión que yo tengo. Después la conversación que tuve con Óscar, no es que me convenció, porque nadie me tiene que convencer para que juegue al fútbol, el jugar al fútbol es mi vida, mi pasión y dejarlo no va a ser tan fácil”, fue lo primero que dijo.

Guerrero profundizó más en la charla que sostuvo con el DT. “Me manifesté, dije que era hora que vengan jugadores jóvenes a la selección, después de la conversación que tuve con Óscar, me dijo que contaba conmigo y como te digo el fútbol es mi pasión, si soy convocado, no puedo decir que no, sobre todo a mi patria, que la quiero mucho, soy muy nacionalista, peleo por los míos, peleo por mi Perú”.

El jugador de Alianza Lima también abordó el tema de su edad -que ha sido muy polémico en el último tiempo- y cómo se siente físicamente. “Creo que con 41 años me siento mucho mejor que cuando tenía 32 y 33 años. Amo el fútbol”.

Paolo Guerrero desmintió que Óscar Ibáñez lo convenció para volver a la selección peruana y señaló el verdadero motivo.

La responsabilidad de volver a ser convocado

Posteriormente, Paolo Guerrero abordó lo que significa el hecho de volver ser convocado a la selección peruana y la responsabilidad que tendrá en estos dos partidos claves para acortar distancias en la tabla de posiciones pensando en una clasificación a la próxima Copa del Mundo. El ‘Depredador’ manifestó su incomodidad por las críticas.

“Nada me tuvo que cambiar, al contrario lo asumí con mucha responsabilidad. Claramente hay una responsabilidad porque los últimos resultados no han sido de la mejor manera y al que le han pegado es a mí, más que a cualquier otro. Esa es la verdad, no tengo que mentir ni cargar cosas aquí, lo asumo con mucha responsabilidad, necesitamos resultados, porque son los que cambian la cara al Perú, al hincha, y estamos en búsqueda de eso, ojalá se pueda sumar y poder meternos en la pelea de nuevo”, acotó.

Paolo Guerrero junto a sus compañeros de Alianza Lima que fueron convocados a la selección peruana.

Su pólemica con Alex Valera

Por último, Paolo Guerrero se refirió a la reciente polémica que se ha visto envuelto por la ausencia de Alex Valera en la selección peruana. El periodista deportivo Gonzalo Núñez señaló que el delantero de Universitario no quería ser convocado por tener diferencias con el ‘Depredador’.

“Justo hablé con un compañero de la selección peruana que también es de Universitario y le pregunté eso porque vi en las redes sociales un comentario de una persona que, obviamente, ya tiene ojeriza y tiene algo personal conmigo, igual no le doy bola. Le hice la pregunta al compañero porque me preocupó y me dijo que no, es otro el motivo por el que Alex Valera no está aquí”, sentenció.