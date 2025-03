“No voy a ser malagradecida. No pienso en quién sacar”: Cenaida Uribe dio pistas del plan de Alianza Lima para el Mundial de Clubes 2025

Cenaida Uribe celebra el apoyo del IPD y habla sobre el futuro de Alianza Lima en el vóley. Crédito: IPD

Tras el subcampeonato conseguido en el Sudamericano de Clubes de Vóley, Alianza Lima ya se mentaliza en sus próximos desafíos internacionales. Si bien ahora está 100% concentrado en su partido contra Atlético Atenea de la próxima fecha de la Liga Peruana de Vóley, eso no le impide ya ir haciendo algunos planes para el Mundial de Clubes. Cenaida Uribe se refirió al respecto.

En primer lugar, la jefa de equipo de la institución de La Victoria expresó su satisfacción tras recibir un homenaje del Instituto Peruano del Deporte (IPD) este jueves 13 de marzo dirigido al equipo ‘blanquiazul’ que logró la medalla de plata en Brasil y la histórica clasificación a la cita mundialista de la FIVB. En conversación con el medio ‘Dosis de Voleibol’, Uribe destacó especialmente el compromiso del ente rector del deporte nacional para apoyar a las jugadoras y mejorar las condiciones de entrenamiento.

“Estoy contenta con el reconocimiento, pero sobre todo con lo que dijo el presidente del IPD (Federico Tong) en relación al apoyo que nos van a dar con el tema del campo para utilizar estas instalaciones que son de primera. Nosotros pagábamos por el alquiler del campo, no era gratis”, señaló Cenaida.

“Me parece que van a revisar el tema y cambiar el convenio que tienen con la Federación para que los clubes tengan la posibilidad de trabajar ahí”, agregó la directiva de Alianza Lima, quien señaló la importancia de este apoyo para mejorar las condiciones de entrenamiento de las jugadoras.

La jefa de equipo de las 'íntimas' celebró el apoyo del IPD y habló sobre el futuro de Alianza Lima en el vóley. (Video: Dosis de Voleibol)

La jefa de equipo también enfatizó que, a diferencia de otros clubes de la Liga, Alianza Lima no cuenta con un coliseo propio, lo que hace aún más necesario el respaldo de las autoridades. “No somos un club -o como varios clubes de la Liga- que tenemos coliseo propio como otros países. Necesitamos el apoyo, ya que nosotros somos los que hacemos la fiesta. En buena hora que nos den ese respaldo para poder trabajar aquí en Videna”, expresó Uribe.

Apuntar al Mundial de Clubes 2025

En cuanto a la renovación del plantel para el Mundial de Clubes 2025, a disputarse en el mes de diciembre, Cenaida Uribe se mostró optimista, pero consciente de la importancia de seguir trabajando para reforzar el equipo. La directiva ‘blanquiazul’, además, dejó un mensaje contundente sobre la manera en la que rearmará la plantilla para el campeonato internacional.

“Vamos a ver, todo está abierto, nunca se sabe hasta el final, pero todo el staff tiene mucho mérito. Todas mis jugadoras, un reconocimiento a ellas por esta clasificación. Tampoco voy a ser malagradecida y decir ‘no, no pasa nada, hasta acá fue’. Me imagino que el entusiasmo es de parte de todas las chicas en pensar en llegar al Mundial. Algunas nunca estuvieron en un Mundial. Vamos a ver la manera de reforzarlo, no estoy pensando a quién voy a sacar, estoy pensando cómo lo refuerzo más”, detalló.

Alianza Lima ganó la medalla de plata en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2025.

Finalmente, Cenaida Uribe destacó la mentalidad del equipo y su enfoque en la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima sigue en la lucha por el bicampeonato nacional y por ello necesita ganarle a Atlético Atenea para mantenerse cerca de Universitario de Deportes, actual líder del certamen.

“Ya estamos cambiando el chip, las chicas están entrenando y la tienen clara. Ellas tienen clarísimo que el Sudamericano ya fue, ya pasó, ya ganamos un partido importantísimo y que quedamos segundas. Ahora toca pensar en la Liga. Lo tomo como algo normal, no tenemos nada que demostrar. Todos saben cómo juega Alianza y va a seguir trabajando para lograr su objetivo, que es campeonar”, concluyó la jefa de equipo.