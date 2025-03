Pedro García recordó impasse con André Carrillo por opinar sobre su fichaje a Arabia: “Tu dijiste que me gustó más la plata”

El periodista deportivo contó su impasse con la 'Culebra' por opinar sobre su traspaso a Arabia Saudita. (Doble Punta)

André Carrillo vuelve a ser el hombre del momento. Más allá de que su equipo Corinthians quedó eliminado a manos de Barcelona SC de la Copa Libertadores 2025, el futbolista de 33 años mostró un gran nivel en el mediocampo y marcó un gol que ilusiona a los hinchas de la selección peruana con volver a verlo en el mismo nivel que en el pasado.

El periodista deportivo Pedro García llenó de elogios a la ‘Culebra’ por su performance en el torneo de Conmebol en la última edición del programa de Youtube llamado ‘Doble Punta’. Pero, también recordó su impasse con el canterano de Alianza Lima cuando este le refutó su opinión sobre su traspaso a Arabia Saudita tras la Copa del Mundo 2018.

El reportero contó que lo entrevistó y el deportista nacional aprovechó el momento para cuestionar lo que había dicho de su fichaje a Al Hilal. “Tuve una entrevista con Carrillo en vivo, donde me dijo ‘tú dijiste que me gustó más la plata que el fútbol’. Yo dije que Carrillo eligió más la plata que el fútbol, yo lo dije, me hago cargo y lo sigo pensando”.

García continuó detallando el tenso momento que vivió con el ahora futbolista de Corinthians. “Carrillo, frente a mí, me dijo ‘tú dijiste que me gustó más la plata que el fútbol, te voy a explicar’ y mencionó ‘yo no tenía tantas ofertas como ustedes decían, tenía alguna oferta y elegí la que más me convenía’”.

El comunicador peruano expresó que entendió el argumento de Carrillo, más no estaba de acuerdo porque tenía para seguir jugando en el más alto nivel. “Yo lo respeto en su punto de vista, pero pensé que un futbolista en su nivel, de su desequilibrio, con el Mundial que hizo, agarraba un buen equipo”.

Pedro García reveló conversación con Gareca sobre André Carrillo

Pedro García, por otro lado, contó que le consultó a Ricardo Gareca si le parecía bien el fichaje de André Carrillo por Al Hilal. A lo que el popular ‘Tigre’ -de manera inédita- le respondió con un rotundo no y sacó la cara del micrófono, con claros signos de molestia y como si no quisiera abordar más la consulta.

El mismo Carrillo ha manifestado en diversas ocasiones que el técnico argentino no estuvo de acuerdo con su llegada a Arabia Saudita, pues consideraba que podía irse a una liga más competitiva después de su gran performance en la Copa del Mundo con la camiseta de la selección peruana.

“El profe siempre decía ‘si alguno tiene una oferta, consulte conmigo para saber’. Cuando se hablaba que yo me iba para allá, él me llama y me dice ‘me he enterado que te vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Le dije ‘ya, profe, convoque a otro, no pasa nada. Ahí tiene bastantes clubes en Perú, saque su extremo de Sport Huancayo o de Ayacucho FC’”, expresó en el podcast Enfocados.

André Carrillo volvió a la selección peruana

André Carrillo dejó Arabia Saudita y decidió volver al fútbol sudamericano, fichando por Corinthians. Solo le bastó algunos meses para retomar su buen nivel y ganarse su convocatoria a la selección peruana por el técnico interino Óscar Ibáñez.

La ‘Culebra’ había sido apartada de la ‘bicolor’ por Jorge Fossati luego de no mostrar un buen rendimiento en la última Copa América. Ahora, el mediocampista nacional volverá a Videna para afrontar los duelos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026.