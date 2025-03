André Carrillo se sinceró con los hinchas de Corinthians y explicó las razones de su eliminación en Copa Libertadores: “Faltó humildad”

André Carrillo jugó uno de sus mejores partidos en la presente edición de la Copa Libertadores; sin embargo, no fue suficente para que su equipo Corinthians le remonte la llave a Barcelona SC -tenía que marcar tres o más goles- en el Neo Química Arena de Sao Paulo. De esta manera, el futbolista peruano no pudo clasificar a la fase de grupos y deberá conformarse con la Copa Sudamericana.

La ‘Culebra’ -como lo conocen- fue de los puntos más altos del elenco dirigido por Ramón Díaz. Desde lo táctico jugó en diferentes posiciones o lo hizo de manera impecable. Comenzó como un ‘8′ y posteriormente pasó a ubicarse como un ‘5′ quedándose en solitario en toda la mitad de la cancha. Esto ante el ingreso de un hombre más en ataque.

Como si fuera poco, el canterano de Alianza Lima se las arregló para marcar un gol que ilusionó a toda la ‘torcida’ del cuadro brasileño de igualar la serie sobre el final del compromiso. El ‘incaico’ puso el 2-0 tras un rebote dentro del área en una pelota parada, pero, lastimosamente, su club no logró el objetivo y se quedó a un tanto de forzar los penales en la vuelta.

El peruano puso el 2-0 del 'timao', que sueña con la remontada. (Video: ESPN)

Los motivos de la eliminación de Corinthians

André Carrillo compareció ante la prensa después de la dolorosa eliminación y señaló los motivos por los cuales Corinthians no pudo avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El peruano descartó que se tratara de su no titularidad en el primer partido y manifestó que les faltó concentración y sobre todo humildad.

“Me siento muy querido, pero tenemos un plantel muy bueno, con mucha calidad, siento que todos los jugadores estaban listos para jugar, no hay que buscar excusas, creo que no va por ahí, el equipo está bien trabajo, perdimos no por causa de un jugador u otro jugador que no jugó, perdimos porque nos faltó concentración y faltó humildad”, expresó.

La ‘Culebra’ aseguró que Corinthians salió con todo en el Neo Química Arena en búsqueda de la tan ansiada remontada ante Barcelona SC; no obstante, no consiguieron anotar el tercer gol que les permitiera forzar la tanda de penales, donde confiaban en la gran actuación de su portero Hugo Souza.

“Lo que faltó es hacer un gol, ir a los penales y ver lo que pasaba. Sabíamos que contábamos con Hugo que era bueno en los penales, creo que la intención desde el primer minuto fue atropellar a ellos, hicimos eso dentro de los 90 minutos, pero no conseguimos marcar el tercer gol, es parte, esta eliminación es causa del primer juego”, agregó.

El jugador de 33 años volvió a ratificar que el ‘timao’ dominó a lo largo del cotejo de vuelta y su eliminación del certamen Conmebol se debió a la falta de “concentración” y “humildad” en la ida, así como también, “respetar más al rival”. Finalmente, el mediocampista nacional pidió voltear la página.

“Hicimos un gran juego, defendimos muy bien, hicieron su trabajo, controlamos el juego durante los 90 minutos, no conseguimos marcar el tercer gol, ahora tenemos que asumir y pelear por la Sudamericana”, cerró.

Corinthians de André Carrillo fue eliminado de la Copa Libertadores 2025 en la tercera fase.

Su convocatoria a la selección peruana y felicitaciones a Alianza Lima

En contraparte, André Carrillo se mostró contento por volver a la selección peruana tras conocerse la lista de convocados de Óscar Ibáñez. “Estoy feliz de representar a mi país, sabemos que Perú no está en una buena posición, yo voy aportar mi trabajo para salir de aquella zona e intentar clasificar a la Copa del Mundo”.

Por último, el exAl Hilal opinó de la reciente clasificación de Alianza Lima a la fase de grupos del torneo internacional. “Felicitar a mi club de Perú, contentos que ellos representen a mi país en la Libertadores, desearles lo mejor, feliz por ellos, por el partido que hicieron allá”.