Néstor Gorosito le confesó a jugador de Alianza Lima que le habría gustado jugar con él en su época de futbolista: “Conmigo hacías 800 goles”

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online por octavos de final vuelta de la Champions League 2025 Con Vinicius y Kylian Mbappé, los ‘merengues’ buscan mantener su ventaja ante los del ‘Cholo’ Simeone, que tendrán que revertir el marcador para llegar a los cuartos de final del torneo de la UEFA. Conoce cómo seguir el partidazo

Reimond Manco cuestionó a Alex Valera por ausencia en la selección peruana: “Dudo mucho que tenga problemas personales” El ‘Rei’ comentó de que el delantero de Universitario no quiere estar en la ‘blanquirroja’ ya que no es la primera vez que pide no ser considerado en la lista de convocados