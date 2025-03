Diego Penny y su contundente opinión sobre Alex Valera tras pedir no ser convocado a la selección peruana: “Es el momento que pongan la cara”

El exarquero fue tajante con la ausencia del delantero de Universitario en la lista para los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026. (Al Ángulo)

La primera lista de convocados de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana se pudo conocer el pasado domingo 9 de marzo. La nómina -para los partidos ante Bolivia y Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026- tuvo regresos de referentes, sorpresas de nuevo futbolistas y también ausentes.

Uno de los no presentes en esta convocatoria fue Alex Valera. Esto causó mucha sorpresa, debido a que el delantero no se encuentra lesionado, todo lo contrario, jugó con Universitario de Deportes en la victoria ante Sport Boys del último fin de semana. Tampoco es que se tratara de una decisión técnica porque no hay muchos hombres en la zona de ataque.

La polémica explotó cuando se conoció que el mismo exDeportivo Llacuabamba le solicitó al técnico interino de la ‘bicolor’ que no lo llame, pues viene atravesando problemas personales actualmente. Como era de esperarse, esta información provocó múltiples comentarios en las redes sociales y programas deportivos, más negativos que positivos.

Por ejemplo, Diego Penny se mostró muy tajante en la última edición de Al Ángulo. El exportero lanzó la siguiente pregunta sobre el caso Alex Valera: “¿Qué problema que no sea de salud, de alguien muy cercano a tu familia, te puede hacer que estés bien en tu equipo, que sí puedas jugar en tu equipo fin de semana tras fin de semana y a la selección le digas que no?”.

Asimismo, el exarquero de la selección peruana señaló la posible consecuencia del pedido del ‘nueve’ de Universitario a Óscar Ibáñez. De acuerdo a sus palabras, el atacante de 28 años podría ser alejado de la ‘blanquirroja’ en un futuro al no estar presente en el momento más difícil.

“Hoy es el momento para que todos pongan la cara, porque hoy es cuando la selección necesita de todos, de repente mañana vas a querer volver, de repente Valera va a querer volver y le van a decir ‘oye espérate un ratito, en el momento en que te necesitábamos, tú optaste por otra opción’”, sentenció.

Los delanteros que tendrá Perú para enfrentar a Bolivia y Venezuela

En contraparte, Diego Penny exclamó que la selección peruana no necesitaba tener muchos delanteros para enfrentar a Bolivia y Venezuela por Eliminatorias 2026, debido a que el nuevo esquema de juego de Óscar Ibáñez (4-3-3) solo precisa de un hombre en ataque y probablemente dos recambios.

“Si convocaban a Valera, eran cuatro ‘nueves’, Perú, con el esquema que tiene o va a jugar, ¿Necesitamos cuatro ‘nueves’ o solo necesitamos tener a los mejores y después que se acomoden?”, fue lo que dijo el exguardameta sobre la posible sobrepoblación en dicha posición.

Ahora, con la ausencia de Alex, Ibáñez solo tendrá tres opciones como centrodelantero. Paolo Guerrero, que decidió dar marcha atrás a su retiro de la selección peruana y buscará trasladar su buen momento con Alianza Lima a la Videna.

Gianluca Lapadula, quien viene adaptándose a su nuevo club Spezia y recuperando terreno en el ascenso italiano. Y por último, Luis Ramos, el cual afronta su primera experiencia en el extranjero y viene siendo titular en América de Cali.

Programación de los partidos de Perú contra Bolivia y Venezuela

La selección peruana disputará dos partidos importantes contra rivales directo por el boleto al repechaje de la Copa del Mundo 2026. Primero, recibirá a Bolivia el jueves 20 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Después, visitirá a Venezuela el martes 25 del presente mes a las 19:00 horas en el estadio Monumental de Maturín.