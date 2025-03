Cecilia Tait destacó a Cenaida Uribe tras clasificación de Alianza Lima al Mundial y señaló clave para ganar el Sudamericano de Clubes de Vóley

La 'Zurda de oro' reveló que fue invitada para la final, pero no estará presente por una enfermedad. (Ovación)

Alianza Lima no se cansa de hacer historia en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2025. Luego de vencer a Dentil Praia -vigente subcampeón del torneo- en apretado partido, las dirigidas por Paulo Milagres derrotaron a Estudiantes La Plata y avanzaron a la tan ansiada final. A la par, consiguieron el boleto a la próxima edición del Mundial.

En esa línea, Cecilia Tait -una de las voleibolistas más históricas de Perú- se refirió al éxito del cuadro ‘íntimo’ en el certamen que se viene disputando en Belo Horizonte, haciendo un fuerte reclamo por la falta de relevancia que le han dado. “Es la primera vez que un equipo pasa a un Mundial, un Mundial de esta época, que tal vez nadie estaba preparado para que Alianza Lima vaya, porque si te das cuenta, fue al Sudamericano, ni bombos ni platillos”.

La popular ‘Zurda de oro’, en seguida, destacó la labor de Cenaida Uribe, otra exvoleibolista que está encargada de la conformación del equipo ‘íntimo’. “Le podrán decir de todo, pero que ella es una buena directora técnico, tiene un buen ojo para conseguir jugadoras, y las que no le funciona las saca, hay que rescatar las cosas buenas”.

Cecilia, también, no tuvo reparos de defender a su excompañera de las múltiples críticas que ha recibido en el último tiempo. “La han maleteado tanto, primero rajan de las jugadoras, de los entrenadores, ahora que Alianza Lima está en la final, enfoquémonos en eso, Cenaida tendrá sus motivos para no dar entrevistas, está enfocada en su final”.

La excongresista finalmente reveló la clave para que Alianza Lima supere a Dentil Praia en la final y se corone campeón del Sudamericano de Clubes de Vóley 2025. “Le ganó ajustado a este equipo, ahora hay que cortar de cero, este partido se comienza hoy, nos olvidamos lo que hizo y comencemos a escribir una nueva página. Me ha gustado cómo el entrenador (Paulo Milagres) conoce a sus jugadoras, cuando está débiles, las cambia, es un buen estratega”.

Cecilia Tait destacó a Cenaibe Uribe tras clasificación de Alianza Lima al Mundial y señaló la clave para ganar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2025.

Cecilia Tait no pudo viajar para entregar medallas

Por otro lado, Cecilia Tait confesó que pudo asistir a la final del Sudamericano de Clubes de Vóley a realizarse este martes 11 de marzo, ya que recibió una invitación como integrante del Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, no viajará a Brasil a raíz de una fuerte bronquitis que sufrió en los últimos días.

“Teníamos sesión, pero estoy con una bronquitis fatal, me toca ir a Grecia para las elecciones del nuevo presidente del Comité Olímpico, por lo que subir a un avión en estas condiciones no me iba a permitir asistir. Me da una pena porque hubiera podido colocar una medalla al equipo peruano, porque yo sí soy positivo, ganamos porque ganamos, si no ganamos, igual iremos al Mundial”, agregó.

La 'Zurda de oro' fue invitada a la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2025, pero no asistirá por una enfermedad. (Ovación)

Alianza Lima vs Dentil Praia: hora y canal TV de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima tiene una oportunidad de oro para conseguir su primer trofeo internacional en su historia. Se medirá ante Dentil Praia por el título del Sudamericano de Clubes de Vóley 2025 este martes 11 de marzo a partir de las 19:00 horas (horario de Perú) en el Arena UNIBH, situado en la ciudad de Belo Horizonte.

La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) será la encargada de la transmisión oficial de la final entre el equipo peruano y el brasileño, que podrá seguirse a través de su página web y el canal de YouTube de Tempo Sport. Infobae Perú, también, hará la cobertura total con el punto a punto y todas las repercusiones del compromiso.