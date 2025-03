Walter Ribonetto celebra el éxito de Melgar a costa de Sporting Cristal: “Queríamos ganar para seguir ahí arriba”

El entrenador se encuentra aliviado por el grato momento de los suyos en el Apertura 2025.| VIDEO: Difusión

FBC Melgar se mantiene imbatible en el Torneo Apertura 2025. Por la quinta jornada, el club símbolo de Arequipa se impuso 1-0 sobre Sporting Cristal. Fue un triunfo peleado que surgió por la desatención del bloque bajo rival. Los rojinegros sobrevivieron a varios embistes y gritaron una nueva victoria en el estadio Monumental de la UNSA. El resultado llevó a Walter Ribonetto a entrar con el pecho inflado a la sala de prensa.

Allí atendió a cada una de las preguntas de los periodistas. Sin ir muy lejos, el entrenador argentino aseguró que el plantel sabía que tenían que triunfar sí o sí para seguir alargando la buena racha antes de ingresar al periodo de receso correspondiente a las Clasificatorias CONMEBOL.

“Teníamos que ganar y queríamos ganar para seguir ahí arriba antes del corte de Eliminatorias ante un gran rival, un equipo grande que sabíamos que también había perdido con Alianza y que teníamos la posibilidad de nosotros sacarle una ventaja en la tabla con un partido menos”, dijo Ribonetto.

Por otro lado, reconoció que el sistema empleado para el cotejo trajo problemas por la calidad del rival, pero destacó la entereza de su plantel para sacar adelante el envite y cuidar con mucha responsabilidad el gol inicial de la ventaja con el que se aseguró la victoria.

El cuadro 'celeste' cayó 1-0 en Arequipa. (Video: L1MAX)

“Creo que habíamos arrancado bien. Nosotros arriesgamos en una estructura con dos interiores, con un mediocentro y tres puntas, y jugar contra un equipo como Cristal con la jerarquía que tiene, fuimos, arriesgamos y en este caso imponerse en un escenario así no es fácil“, indicó.

“En el segundo tiempo por momentos sentimos el desgaste que estamos haciendo de jugar la doble competencia. No es fácil. Tuvieron las situaciones como para empatarnos. Nosotros también tuvimos para ampliar el resultado. Entonces, valoro lo de los jugadores de enfrentar a un rival de esa manera como lo hicimos y a veces tomar riesgos”, cerró Ribonetto.

Bordacahar, al habla

El Chapu Bordacahar, sin lugar a dudas, ha sido la figura excluyente de la contienda. Con una amplia astucia, se ubicó unos metros adelante del vértice del área para cazar la pelota y mandarla a guardar, generando el júbilo entero de la UNSA. Su anotación ha sido un bálsamo para un plantel que lucha a dos frentes sin cesar.

“Estoy contento, sabíamos que iba a ser muy duro, venimos de jugar hace 3 días y lo sentimos en el segundo tiempo pero en el primero fuimos muy superiores y creo que pudimos haber hecho algún otro gol. Lo sufrimos por el cansancio de la seguidilla de partidos, seguimos arriba peleando así que contentos”, dijo.

“Me tocó en el primer tiempo ir de ‘9’, me tocó convertir, le hice caso a Berni (Cuesta) que me dijo que esté en el área. Después me tocó retrasar un poco, uno está para ayudar”, añadió Bordacahar.

El próximo partido de Melgar contra Cerro Porteño se jugará en la Nueva Olla. Los rojinegros llegan abajo en el score tras caer 1-0 en la UNSA, con gol de Piris Da Motta.