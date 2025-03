Los 5 jugadores de Alianza Lima que estarían en la lista de convocados de Perú tras brillante Copa Libertadores 2025

Paolo Guerrero, con 41 años, será novedad en la lista de Óscar Ibáñez con Perú. - Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima volverá a ser uno de los dominadores de la primera convocatoria de Óscar Ibáñez como seleccionador de Perú para la nueva fecha doble de las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Se entiende que el importante grupo abastecido a la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) recibió la aprobación del interino a partir del alto nivel confirmado en la Copa Libertadores 2025.

Con esa gran evaluación, Ibáñez se ha decantado por llamar a los dos centrales titulares de La Victoria: Carlos Zambrano y Renzo Garcés. No es ninguna novedad para el Kaiser recibir una convocatoria, dado que es un referente de años del plantel. La sorpresa, eso sí, parte por la citación de Garcés, quien ha ganado galones con el avance del tiempo y ahora se postula para ser titular contra Bolivia, en Lima.

Carlos Zambrano, líder en defensa de Alianza Lima. - Crédito: Liga 1

Otra noticia positiva, que de seguro no se pasará por alto, será la inclusión del polifuncional futbolista Erick Noriega, quien si bien ha cumplido un buen rol como defensor central, su papel como mediocentro de primera línea en la pizarra del DT Néstor Gorosito lo ha llevado a un nivel superior. Ahora lo importante para Óscar Ibáñez será gestionar a este joven valor y hacerlo muy participativo en la fecha doble contra Bolivia y Venezuela.

“No me gusta confiar ni darlo por hecho, pero podría decir que sí, es una posibilidad bastante grande. Más ahora con los partidos importantes que estamos teniendo con Alianza Lima”, comentó con cautela el Samurái, de los jugadores con mayor proyección en la Liga 1.

De cara a los nuevos examinatorios clasificatorios, Miguel Trauco volverá a ser considerado para la selección peruana. Un privilegio al que responderá encantado, sobre todo por el inminente cambio de la estructura de juego de la Blanquirroja, lo que le favorecerá en juego como lateral izquierdo, algo que viene ejerciendo con aprobación en Alianza Lima.

Alianza Lima enfrentó a Cusco FC por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Guerrero está de regreso

Al finalizar el 2024, justamente luego de la caída 1-0 a manos de Argentina en La Bombonera, el veterano Paolo Guerrero había dado a entender que su época como seleccionado de Perú finalizó para darle paso a los jóvenes. Y tiempo más tarde, se ratificó en esa decisión argumentando que “la selección necesita de gente nueva; la gente pide nuevos jugadores en este nuevo proceso”.

Sin embargo, el interino Óscar Ibáñez ha intercedido para que el Depredador recule en su posición y se mantenga alineado con la Bicolor durante su gestión. En respuesta a esa intención genuina, Guerrero dio marcha atrás y ha aceptado el llamado de Perú, causando mucha sorpresa entre la afición.

Paolo Guerrero, referencia en ataque de Alianza Lima. - Crédito: Liga 1

“Él me dijo que contaba conmigo y como lo dije siempre, yo voy a estar cuando mi selección y patria me necesite. Eso lo dije la otra vez. Siempre y cuando me necesiten voy a estar en la labor que me toquen. Si me llaman a la guerra también tendré que ir”, aseguró Paolo.

Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana, se acerca al final de su carrera profesional. Con 41 años, el delantero ha dejado una huella imborrable en el fútbol nacional, siendo clave en la clasificación de Perú a Rusia 2018 y en su liderazgo dentro y fuera del campo.

El delantero marcó de penal el primero de los 'blanquiazules'. (Video: L1MAX)