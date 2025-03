Diego Rebagliati mandó indirecta a Joel Raffo por ‘nueva postura’ de Sporting Cristal: “Entonces hubiera comprado la San Martín”

Para el exdirigente del club, los rimenses deben formar y contratar buenos jugadores para dar la talla a nivel local e internacional. (Video: Movistar Deportes).

Diego Rebagliati no se guardó nada al referirse al presente de Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Para el panelista de ‘Al Ángulo’, los rimenses no solo deberían tener una postura de club formador, sino también de comprador. Todo esto ante los pocos refuerzos que hicieron teniendo en cuenta que participarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

“Están jugando con fuego. Los hinchas de Cristal son pocos, pero son jodidos. Son bien pesados. Y Diego (Penny) los sabe”, señaló el también exidigente de los ‘celestes’ sobre la última derrota frente a Alianza Lima, que presentó un equipo alterno y remontó el marcador en el Estadio Nacional.

“Del 2020 que no sale campeón. El Apertura lo están empezando a perder, el equipo se nota que no está listo para la Copa Libertadores. Lamentablemente Yoshi (Yotún) no se ha recuperado, ‘Canchita’ (Gonzáles) juega 10 minutos y no lo hace bien, Iberico viene y tampoco jugó un minuto en lo que va el año. Algo está pasando”, agregó ofuscado Diego Rebagliati.

“Habrá que empezar a confiar en que Julio César Uribe (vocero) y Gustavo Zeballos (gerente deportivo) empiecen a hacer pesar su opinión. Porque daría la impresión que, en un principio, los llamaron para acompañar este proceso, pero que no han tenido mucho peso sobre las decisiones que están pasando en el club. El vaso ya está bastante lleno”, sentenció.

Lo cierto es que Sporting Cristal marcha en la casilla 7 de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 con 7 puntos en 4 partidos disputados. Y como si esto fuera poco, el fin de semana tiene un duelo clave frente a Melgar en Arequipa, que atraviesa un gran presente, pues está invicto en el campeonato local.

¿Sporting Cristal ya no es un club comprador?

Enrique la Rosa, otro de los panelistas de ‘Al Ángulo’, fue quien planteó la ‘nueva postura’ de Sporting Cristal desde que Joel Raffo compró el club en 2020. Para él, los ‘celestes’ tienen otra visión en cuanto a refuerzos y jugadores de las canteras.

“Hoy Sporting Cristal no es un club comprador. Antes sí lo era, rompía el mercado, lo mejorcito iba a Cristal. Hoy ya no, hoy Cristal es un club formador. Ellos eligen ser así ahora. Probablemente de esa forma vende jugadores y tienes mayores utilidades para mayores recursos”, lanzó.

Tras ello, Diego Rebagliati intervino muy incómodo. “Hubieran comprado la San Martín entonces. Cuando lo compraron ellos, el club venía de salir campeón cuatro veces (2018, 2016, 2014 y 2012). Yo nunca voy a aceptar que solo debe ser un club formador, me resisto a aceptar eso. Tiene que ser una mezcla”, cerró.

Para esta temporada, Sporting Cristal solo fichó a dos jugadores para el primer equipo: Misael Sosa y Catriel Cabellos. Esta situación tiene muy molestos a los hinchas, sobre todo porque hay bajas dentro del plantel: Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Leonardo Díaz, Fernando Pacheco, Leandro Sosa y Renato Solís.

Christofer Gonzáles también estuvo lesionado y recién volvió ante Alianza Lima, aunque no pudo ser determinante en el campo de juego - Crédito: Sporting Cristal.

Sporting Cristal vs Melgar

Este crucial encuentro se llevará a cabo el sábado 8 de marzo desde las 18:00 horas en el Monumental de la UNSA, en Arequipa. Sporting Cristal está obligado a ganar fuera de casa para no seguir cayendo en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Y no la tendrá fácil, ya que se medirá ante un Melgar que solo sabe de triunfos en el certamen nacional. Eso sí, el conjunto ‘rojinegro’ podría guardar algunos habituales titulares, pues el próximo miércoles 12 tiene un duelo clave frente a Cerro Porteño en Paraguay por la fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2025.