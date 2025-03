Partidos de hoy, martes 4 de marzo: programación, canales TV y resultados en vivo

Este martes 4 de marzo habrá mucho fútbol en las diferentes ligas del mundo.

Hoy, martes 4 de marzo, se jugarán muchos partidos en diferentes partes del mundo. Se iniciarán los cotejos por los octavos de final de la Champions League, al igual que en la Liga de Campeones de la Concacaf, más conocida como la Concachampions. La Copa Libertadores y Copa Sudamericana también se disputarán, con la participación de equipos peruanos.

Los hinchas están muy expectantes porque habrá grandes enfrentamientos en la mejor liga del planeta. Real Madrid y Atlético Madrid protagonizarán el derbi madrileño en el Santiago Bernabéu. Los ‘blancos’ consiguieron su boleto a esta fase del certamen tras eliminar a Manchester City en el repechaje, mientras que los ‘colchoneros’ accedieron de forma directa por su posición en la tabla.

Por otro lado, Alianza Lima visitará a Deportes Iquique en el primer encuentro de la tercera etapa de la máxima competición de Conmebol. Los ‘blanquiazules’ llegarán con un envión anímico importante luego de dejar en el camino a Boca Juniors y remontar el clásico ante Sporting Cristal en el torneo peruano. Su rival de turno buscará aprovechar su localía para sacar una ventaja y cerrar su clasificación a la fase de grupos en Matute.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

La Sudamericana también tendrá acción con el arranque de los duelos por meterse a la fase de grupos. Este día se llevará a cabo el ADT vs Cienciano -enfrentamiento entre clubes nacionales- en el estadio IPD de Huancayo. El ‘papá' no pudo jugar su partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura y el ‘vendaval celeste’ se dejó empatar por Sport Boys en su último cotejo.

En cuanto a la participación de los futbolistas peruanos en el extranjero, el mediocampista Piero Quispe podría sumar minutos en el choque de Pumas UNAM ante Alajuelense por los octavos de final de la Concachampions. El lateral Oliver Sonne, por su parte, tendrá que esperar su oportunidad cuando Burnley se mida con Cardiff por la Championship. Todo esto a poco de que se conozca la lista de convocados de la ‘bicolor’ para los duelos por las Eliminatorias 2026 de marzo.

Oliver Sonne quedó eliminado de la FA Cup con Burnley el último fin de semana.

Partidos de la Champions League

- Brujas vs Aston Villa (12:45 horas / estadio Jan Breydel / ESPN)

- Borussia Dortmund vs Lille (15:00 horas / Signal Iduna Park / ESPN 5)

- Real Madrid vs Atlético Madrid (15:00 horas / estadio Santiago Bernabéu / ESPN)

- PSV vs Arsenal (15:00 horas / Phillips Stadion / ESPN 2)

Partidos de la Concachampions

- Cincinnati vs Tigres UANL (18:00 horas / TQL Stadium / Disney Plus)

- Pumas UNAM vs Alajuelense (20:30 horas / estadio Olímpico Universitario / Disney Plus)

- Los Angeles FC vs Columbus Crew (22:30 horas / Banc of California Stadium / Disney Plus)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Universitario de Vinto vs Nacional Potosí (19:30 horas / estadio Félix Capriles / ESPN 4)

- Universidad Católica vs Palestino (19:30 horas / estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso / ESPN 2)

- Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano (19:30 horas / estadio Arsenio Erico / ESPN 5)

- ADT vs Cienciano (21:00 horas / estadio IPD Huancayo / DSports)

Partidos de la Copa Libertadores

- Deportes Iquique vs Alianza Lima (17:00 horas / Estadio Tierra de Campeones / ESPN)

Partidos de la Liga de Campeones de la AFC

- Shanghai Port vs Yokohama F. Marinos (7:00 horas / estadio Pudong Football / Disney Plus)

- Buriam vs Johor (9:00 horas / Chang Arena / Disney Plus)

- Pakhtakor vs Al Hilal (11:00 horas / Stadion Majmuasi / Disney Plus)

- Al Rayyan vs Al Ahli (13:00 horas / Ahmed bin Ali Stadium / Disney Plus)

Partidos del fútbol colombiano

- Llaneros vs La Equidad (18:30 horas / estadio Bello Horizonte)

- Fortaleza CEIF vs Atlético Nacional (20:30 horas / estadio Nemesio Camacho El Campín)

Partidos de la Championship

- Cardiff vs Burnley (14:45 horas / Cardiff City Stadium / Disney Plus)

- Millwall vs Bristol City (14:45 horas / The Den / Disney Plus)

- Hull City vs Plymouth Argyle (14:45 horas / MKM Stadium / Disney Plus)

- Preston vs Swansea (14:45 horas / Deepdale / Disney Plus)