Luis Ramos fue comparado con ídolo de América de Cali tras su primer gol en Colombia: “Tienes un parecido, ojalá lo puedas buscar”

Universitario vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Apertura de la Liga 1 2025 Los ‘cremas’, que no jugaron la pasada jornada por suspensión, buscarán su segundo triunfo en el campeonato cuando reciban al cuadro huanuqueño, que hasta el momento no conoce de victorias. Sigue las incidencias