Oliver Sonne no logra levantar cabeza en Burnley: lateral volvió a ser titular, pero su equipo fue goleado y eliminado de la FA Cup

Oliver Sonne fue titular en la eliminación del Burnley de la FA Cup. Crédito: AFP

Oliver Sonne atraviesa un momento complicado en Inglaterra. El lateral peruano-danés llegó a inicios del 2025 a Burnley para pelear por el ascenso a la Premier League; sin embargo, aún no ha logrado asentarse en el esquema titular de su equipo. De hecho, después de varios partidos en la banca, este sábado 1 de marzo volvió a aparecer en el once inicial, pero el final de este capítulo no fue victorioso. Todo lo contrario.

El conocido ‘Vikingo’ volvió a recibir la confianza de su entrenador para estar desde el arranque en un compromiso de la FA Cup. En las rondas previas de este torneo ante FC Reading y Southampton, el seleccionado nacional también fue titular, pero la diferencia es que ahora el resultado no fue favorable para los suyos.

Burnley le dijo adiós a la competencia en los octavos de final tras caer goleado por un marcador de 3-0 ante Preston North End. En este encuentro, el lateral de 24 años disputó los 90 minutos y tuvo bastante actividad por la banda derecha, aunque no pudo evitar la contundente derrota de los ‘clarets’.

El equipo de Sonne no encontró respuestas en el Deepdale ante un rival efectivo, que selló su clasificación con los goles de Robbie Brady (30′), Milutin Osmajic (43′) y Will Keane (72′). Con la eliminación de la Copa FA, el peruano y sus compañeros ahora centrarán todos sus esfuerzos en su verdadero objetivo: el ansiado regreso a la Premier League.

Oliver Sonne fue titular en la goleada sufrida por su equipo, que le costó la eliminación del certamen inglés. (Video: FA Cup)

Actualmente, los ‘clarets’ marchan en la tercera posición de la Championship (Segunda División del balompié inglés), con un partido pendiente y a cinco puntos de la zona de ascenso directo. Solo restan 12 fechas para el final del certamen, y cada encuentro será una batalla clave en la lucha por volver a la máxima división.

Para Sonne, la recta final de la temporada representa un reto personal. Con la salida de la FA Cup, el lateral deberá aprovechar al máximo cada oportunidad que tenga en la liga, donde pelea el puesto con el experimentado Conner Roberts. Su próximo desafío será el martes 4 de marzo, cuando Burnley visite a Cardiff City (puesto 20° del torneo) en busca de tres puntos vitales en la carrera por el ascenso.

Oliver Sonne en lucha por la titularidad

En su arribo a Burnley, Oliver Sonne generó mucha expectativa, sobre todo porque supo dejar huella en la Superliga de Dinamarca, donde tuvo destacadas actuaciones con el Silkeborg IF. Con este nuevo reto que se le presentó en su carrera, el futbolista de 24 años tenía la atención de seguir afianzándose y creciendo en términos deportivos; no obstante, no ha gozado de muchas oportunidades.

Oliver Sonne no ha logrado afianzarse como titular en el Burnley. Crédito: REUTERS

Si bien a participado de los tres enfrentamientos de la FA Cup el presente año con su equipo, la historia ha sido completamente distinta en la Championship. El peruano-danés ha estado más ausente que presente con los ‘clarets’ en la lucha por el ascenso a la primera categoría del fútbol inglés. Incluso, en algunas ocasiones, no formó parte de las convocatorias para los partidos.

Sonne solo ha disputado un encuentro en el mencionado certamen, sumando apenas siete minutos en el empate sin goles contra el Sunderland. Después, ha tenido que esperar por su oportunidad en el banquillo, pero no volvió a presentarse en la cancha. El presente es difícil para el joven lateral, pero él continuará su camino luchando por un espacio en el esquema titular del Burnley. Hay que tener en cuenta que tiene contrato con el club hasta el 2029, por lo que tiene mucho tiempo para demostrar de lo que es capaz.