André Carrillo destacó clasificación de Alianza Lima ante Boca Juniors y respondió si volverá a Matute: “Estoy contento en Corinthians”

La 'Culebra' vio el triunfo 'blanquiazul' en la Copa Libertadores 2025. (R3BA)

Alianza Lima registró un triunfo histórico el pasado martes 25 de febrero cuando eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025 en tanda de penales. Todo el Perú se detuvo para ver la hazaña de los dirigidos por Néstor Gorosito en la mítica Bombonera. André Carrillo -futbolista peruano e hincha confeso de los ‘blanquiazules’- no fue la excepción.

La ‘Culebra’, quien actualmente juega y radica en Brasil, siguió de cerca la clasificación del cuadro ‘íntimo’ a la fase 3 del certamen Conmebol, a pesar de que al día siguiente tenía un compromiso con Corinthians, que también definía su continuidad en la contienda internacional.

El jugador de la selección peruana reveló que -en una entrevista con el comentarista deportivo Diego Rebagliati y sus dos hijos en el programa de Youtube llamado ‘R3BA’- se juntó con los extranjeros del ‘timao’ en una habitación de la concentración para ver el Alianza vs Boca.

“Lo vimos, normalmente me gusta ver los partidos de gente que conozo. En Boca estaba (Luis) Advíncula y de Alianza conozco a un montón.Acá le llaman los gringos a los extranjeros del club, yo estaba con todos los gringos en una cuarto mirando el partido y la gente sabía la presión que tenía Boca después del primer partido que había perdido en Lima. Nosotros teníamos más presión que (Fernando) Gago”, exclamó entre risas.

El futbolista de 33 años, asimismo, se refirió al mal momento del cuadro argentino y se mostró muy contento por la clasificación del equipo donde se formó y debutó profesionalmente. “Lo veo más del lado personal, lo que han sentido los jugadores de Boca después de tanta presión. Conozco a Advíncula. Tú ves al entrenador y siempre sientes cosas, sabes que es duro. A la vez contento porque Alianza sacó un resultado que era en el papel imposible. El favorito 100% era Boca”.

André Carrillo destacó la clasificación de Alianza Lima ante Boca Juniors y respondió si volverá al club 'blanquiazul'.

André Carrillo respondió si volverá a Alianza Lima

Por otro lado, André Carrillo fue consultado por si le gustaría regresar a Alianza Lima en un futuro no muy lejano. El ahora mediocampista peruano respondió con contundencia, priorizando su actualidad con Corinthians y las ganas de levantar un trofeo con el club brasileño, tal y como lo hizo su compatriota Paolo Guerrero en su momento.

“Estoy super contento en Corinthians, me encantaría un título porque ganas un partido acá y no sabes la locura que es, quiero ganar un título y por qué no ir a otro Mundial con Perú”, manifestó en el mismo espacio digital.

Lo cierto es que Carrillo ha abordado su retorno a Matute en diversas ocasiones. La última vez fue cuando acudió al podcast ‘Enfocados’ de su excompañero Jefferson Farfán y señaló que nadie de Alianza lo llamó para ficharlo en el último mercado, es decir, antes de que se incorpore al ‘timao’.

La 'Culebra' fue consultado por el siguiente paso en su carrera. (R3BA)

Próximo partido de André Carrillo

André Carrillo pasa un buen momento con Corinthians. La ‘Culebra’ fue importante para que su equipo supere a Universidad Central y clasifique a la fase 3 de la Copa Libertadores, donde se medirá ante Barcelona SC de Ecuador. El peruano marcó un golazo en la ida y dio una asistencia a su compañero Yuri Alberto en la vuelta.

Ahora, el mediocampista y compañía deberán hacer una pausa en el torneo internacional y enfocarse en el Campeonato Paulista, ya que afrontarán un duelo decisivo ante Mirassol por los cuartos de final este domingo 2 de marzo a las 16:30 horas (horario peruano) en el Neo Química Arena.