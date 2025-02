Pablo Lavandeira le restó misticismo a La Bombonera: “Esperaba otra cosa, eran más murmullos que cánticos”

Pablo Lavandeira desmitificó a La Bombonera. - Crédito: Composición Infobae

La epopeya de Alianza Lima sobre Boca Juniors, acontecida en La Bombonera, continúa generando reacciones en Perú. Aún muchos no salen de su asombro. Que el xeneize quedase al margen en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025 ha sido un golpe muy duro que ha dado la vuelta al mundo.

Ni siquiera la historia de su fortín, acompañado de más de 25 mil almas de inicio a final, fue suficiente para que el plantel de Fernando Gago continuara en carrera. De hecho, lo que muchos piensan de ese escenario mítico ha sido rebatido por un protagonista de aquella noche.

“Me crié viendo al Boca de Bianchi y Riquelme. Tenía muchísima expectativa de jugar en La Bombonera, y la verdad que se me quedó un poco corto respecto a lo que imaginaba. Al minuto 70 había más murmullo que cántico, eso me sorprendió. Y mirá que yo soy muy hincha de Boca y seguí a Boca siempre, pero esta vez no me pasó lo que creía que me iba a pasar”, declaró Pablo Lavandeira a Carve Deportiva.

En esta línea, el mediocentro de Alianza Lima evocó un momento particular y demasiado comparativo que puede resultar muy incómodo para la fanaticada de Boca Juniors, que continúa procesando el suceso más avergonzante de los últimos años.

“A mi me había tocado patear en el Monumental contra River, ahí sentí mucha más presión en el ambiente que en La Bombonera. Y yo siempre seguí a Boca, me encanta, pero no me pasó lo que creía que me iba a pasar en el estadio”, sostuvo Lavandeira.

El futbolista uruguayo-peruano fue uno de los encargados de los tiros desde los doce pasos. Exactamente se le asignó la responsabilidad de cobrar el último remate de la serie, el cual fue firmado con mucha autoridad. Acto seguido, Alan Velasco falló su tiro ante la agilidad del Billy Viscarra.

Ilusión surgida por Gorosito

Todos los futbolistas de Alianza Lima eran conscientes que no llegaban a La Ribera con el cartel de favoritos, pero el entrenador Néstor Gorosito se encargó de inyectarle ánimos y confianza sus dirigidos para que pudieran plantarse de la mejor manera posible en La Bombonera. Sus palabras, de hecho, permitieron el surgimiento de la esperanza.

“Impensado, la verdad. Sobre todo por todo lo que se genera respecto a esto, sabíamos que corríamos con la desventaja de enfrentar a un gran plantel y definir en La Bombonera. Íbamos con desventaja pero con ilusión”, indicó Pablo Lavandeira.

“Pipo nos convenció de que podíamos pelearle de igual a igual a Boca. Él trató de desviar la atención y quitarle trascendencia a todo el tema de la cancha, donde él ya había ganado. Es un tipo muy bicho en el ambiente”, añadió.

De 34 años, Lavandeira regresó a Alianza Lima luego de más de un año tras realizar un paso en falso hacia FBC Melgar. El CT del Pipo aprobó su inclusión en el proyecto a pesar de que en los últimos meses no había marcado diferencias en la ciudad de Arequipa. Hoy se ha posicionado como un futbolista referencial en Matute.