Carlos Zambrano contó detalles de su cruce con Luis Advíncula en Alianza Lima vs Boca Juniors: “Es muy engreído. Lo vi derrumbado”

Ha pasado un poquito más de un día desde que Alianza Lima sorprendió a todos y eliminó a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Néstor Gorosito han remecido el mundo ‘xeneize’ al punto que el Consejo de Fútbol habría decidido que el técnico Fernando Gago dirija su último partido ante Rosario Central por la Liga Porfesional Argentina este viernes 28 de febrero.

Carlos Zambrano -uno de las figuras del cuadro ‘íntimo’- conoce muy bien de lo que es lidiar con la presión en el club de La Ribera, sobre todo en situaciones negativas como la pronta eliminación del certamen Conmebol. Y es que el defensor de la selección peruana pasó cerca de cuatro temporadas defendiendo la camiseta ‘azul y oro’ y conquistó un total de cinco trofeos.

Por esa razón, el ‘León’ se solidarizó con su compatriota Luis Advíncula, quien tuvo una desgarradora reacción luego de ver el penal fallado por Alan Velasco y la atajada del portero Guillermo Viscarra en La Bombonera. El lateral derecho se tiró al piso y permaneció durante varios segundos hasta que el mismo defensor de Alianza se acercó para consolarlo y ayudarlo a reponerse.

“Tenía sentimientos encontrados, tampoco quería celebrar en un estadio donde fui feliz en su momento, por más que a veces reciba críticas, es parte de, no me lo tomé a pecho. Tener a mis compañeros tristes ahí, eran ellos o nosotros, nos tocó a nosotros la alegría, lo vi a ‘Lucho’ derrumbado. Somos compañeros, entiendo cómo se debe sentir, la presión allá es muy dura, no quiero imaginar cómo están ellos, con la avalancha de la prensa que les da”, declaró en entrevista con Al Ángulo.

Carlos Zambrano se refirió al mal momento que vive Luis Advíncula y Boca Juniors tras eliminación de la Copa Libertadores 2025.

Carlos Zambrano llamó engreído a Luis Advíncula tras el Alianza vs Boca

Por otro lado, Carlos Zambrano reveló lo que le dijo a Luis Advíncula previo a la victoria de Alianza Lima ante Boca Juniors. En primera instancia, contó que el lateral derecho no quería saludar a nadie del equipo ‘blanquiazul’, porque se encontraba muy concentrado en el duelo clave por la Copa Libertadores 2025. Inclusive lo tildó de “engreído” al ‘Rayo’ en una reciente conversación el programa de Youtube ‘D & T’.

“Luis estaba muy serio, no saludaba a la gente. Lo quería jod.. en ese momento, pero sé que es muy engreído, no lo iba a molestar tanto porque sé cómo es él. Igual hablé antes y le dije que pase lo que pase, nos vamos a juntar después porque somos amigos, compatriotas y lamentablemente le tocó mal a él. Pero yo tuve que defender a Alianza y creo que se pudo hacer bien”, contó.

El gesto de Carlos Zambrano a los hinchas de Boca Juniors

Carlos Zambrano también protagonizó un sorpresivo momento luego de que se consumara la clasificación de Alianza Lima y la derrota de Boca Juniors. El defensor central se dirigió hacia la tribuna oriente de La Bombonera para reencontrarse con su hija y celebrar con ella. En ese trayecto, se topó cara a cara con los hinchas de su exequipo y realizó un gesto de disculpas hacia la ‘doce’.

Carlos Zambrano realizó gesto a los hinchas de Boca Juniors en La Bombonera tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores con Alianza Lima.

Próximo rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025

Ahora, Alianza Lima deberá esperar por conocer las fechas en las que disputará su boleto a la tan ansiada fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Por el momento, solo se sabe que se medirá a Deportes Iquique -que viene de eliminar a Independiente Santa Fe de Colombia- y cerrará la llave de la tercera etapa del certamen organizado por Conmebol en condición de local.